Забудьте о классическом паркете: какой материал прочнее и легче очищается

Дизайнеры предпочитают новое решение

Паркет долго являлся самым популярным и привычным вариантом для пола в доме, но тенденции постепенно меняются. В 2026 году все больше дизайнеров советуют отходить от классики и выбирать более современные и выразительные решения, делающие интерьер более интересным и заметным.

Интерьеры становятся смелее и выразительнее — вместо минимализма все чаще используют фактуры, цвета и нестандартные решения, как написали в "femcafe". Пол уже не просто фон, а немаловажная часть дизайна, которая создает настроение всего помещения.

Поэтому одним из главных трендов 2026 года называют узорчатую цементную плитку, также известную как энкаустическую. Ее особенность в том, что рисунок не нанесен сверху, а проходит через всю структуру материала, благодаря чему покрытие остается крепким и долговечным даже при интенсивном использовании.

Энкаустическая плитка. Фото: art-atmosfera

Такой материал привлекает внимание благодаря ярким геометрическим и винтажным узорам, а также контрастным цветам. Он позволяет сделать пол центральным элементом интерьера, а не просто технической частью комнаты.

Еще одно преимущество – универсальность. Плитку можно использовать как на всей площади помещения, так и локально, например в коридоре или на кухне. Его часто сочетают с деревом или другими материалами, создавая зонирование пространства и уникальный дизайн.

Помимо эстетики, цементная плитка имеет и практические преимущества: очень прочная, выдерживает высокий уровень нагрузки и легко моется. Это делает ее популярной для кухонь, ванных комнат и коридоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить стандартные напольные сушилки.