Забудьте о граните и мраморе: этот материал называют главным трендом для кухонных столешниц

Новый лидер дизайнеров сочетает роскошный вид, долговечность и практичность

Гранит и мрамор десятилетиями считались лучшими материалами для кухонных столешниц. Однако в последнее время дизайнеры все чаще обращают внимание на кварцит.

Он сочетает естественную красоту камня с высокой прочностью и простотой ухода, пишет Femcafe со ссылкой на экспертов в области дизайна интерьера.

Специалисты объясняют, что кварцит привлекает, прежде всего, своей долговечностью. Это натуральный камень, который снаружи напоминает мрамор, но гораздо лучше выдерживает механические нагрузки, менее подвержен появлению царапин и дольше сохраняет привлекательный вид.

Прекрасное решение для современной кухни

Еще один популярный вариант – кварц. Это инженерный материал, изготовленный из измельченных кварцевых кристаллов и специальных смол.

Его преимуществами называют высокую стойкость к пятнам, кислотам и загрязнениям, а также простоту ухода. Из-за низкой пористости такая поверхность считается более гигиеничной, чем многие натуральные камни.

В то же время мрамор, несмотря на свою элегантность, нуждается в регулярном уходе и легко повреждается. В свою очередь гранит, хотя и прочный, однако также является пористым материалом и требует периодической обработки защитными средствами.

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