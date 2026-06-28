Эти сушилки больше не покупают: какие есть альтернативы, не занимающие половину квартиры

Новые решения более удобны

Напольные сушилки для белья все чаще теряют популярность в современных квартирах. В небольших помещениях каждый свободный метр имеет значение, поэтому громоздкие конструкции становятся неудобными даже тогда, когда не используются.

Есть два варианта, которые позволяют экономить пространство и делают дом более удобным для жизни. О них подробнее написали в "los andes 142".

Одним из самых популярных вариантов стала потолочная бельевая веревка с подъемным механизмом. Она опускается для развешивания одежды, а после использования поднимается к потолку, полностью освобождая комнату. Благодаря этому сохраняется пространство для движения, а сама одежда быстрее высыхает из-за теплого воздуха под потолком.

Еще одно практическое решение – настенная складная сушилка. Она крепится к стене, разлагается только при использовании и почти не заметна, когда сложена. Такую систему можно установить в ванной, балконе или в прачечной.

Веревка для белья и настенная сушилка. Фото: "Телеграф"

Оба варианта постепенно вытесняют традиционные веревки, ведь лучше подходят для современного жилья, где важны минимализм и порядок в пространстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить пластиковые окна.