Не делайте этого в жару с животными, если хотите им помочь: как безопасно охладить любимца

Язык и ясная любимца могут моментально прилипнуть к большой ледяной глыбе

С наступлением экстремального зноя владельцы домашних животных ищут любые способы, чтобы помочь своим любимцам охладиться. Для этого придумали замораживать фрукты в больших глыбах льда вместо обычной миски с водой, но ветеринары против, потому ледяная вода и вылизывание льда вызывают у кошек и собак термический шок и расстройства пищеварения.

Об этом пишет aufeminin. Там рассказали, как правильно и безопасно охладить питомца.

В чем суть тренда

Лайфхак, распространяемый блоггерами, выглядит очень эстетично. В большую емкость ставят обычную миску животного, а пространство между ними заполняют кусочками безопасных для животных фруктов и заливают водой. После ночи в морозилке выходит большое ледяное кольцо. В центр этого кольца наливают воду, и животное, пытаясь добраться до лакомства, вылизывает лед и пьет воду.

Собака

Почему ветеринары против

Несмотря на визуальную привлекательность и развлекательный эффект для животных, специалисты призывают к осторожности. Французская ветеринарка Сюзи Валентин (Suzy Valentin) отмечает, что ледяная вода противопоказана котам и собакам во время жары.

Когда ледяной блок постоянно охлаждает воду в миске, температура падает слишком низко. Употребление такой жидкости или чрезмерное вылизывание льда может спровоцировать у животных серьезные нарушения пищеварения и желудочно-кишечного тракта. Это еще один пример того, как вирусные интернет-советы противоречат физиологическим потребностям животных.

Проблема обостряется тем, что, по данным службы ветеринарной помощи, количество случаев тепловых ударов и смертей среди домашних животных в этом сезоне уже возросло на 9,5% по сравнению с прошлым годом.

Как правильно и безопасно охладить любимца в жару

Вместо сомнительных интернет-трендов ветеринары рекомендуют простые, но проверенные временем методы:

Больше точек доступа к воде: расставьте по всему дому дополнительные плошки со свежей (но не ледяной!) водой, чтобы стимулировать животное пить чаще. Увлажнение пищи: добавляйте немного воды в сухой корм или чаще давайте влажный корм (паштеты/паучи), чтобы увеличить потребление жидкости в течение дня. Локальное охлаждение: смачивайте водой только стратегические зоны животного – голову или живот. Не следует купать или мочить животное полностью. У ухоженных кошек и собак под шерстью естественным образом образуется воздушная прослойка, которая помогает им в терморегуляции, а полное намокание может нарушить этот процесс. Безопасные игры с водой: можно набрать небольшой тазик с водой комнатной температуры (уровень воды должен быть не выше живота животного) и бросить туда несколько плавающих игрушек. Это поощрит любимца самостоятельно зайти в воду и освежиться без риска для здоровья.

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