Помидоры будут расти как на дрожжах: положите на грядку одну вещь, которая есть в каждом доме

Этот бюджетный лайфхак помогает поддержать растения и снизить риск повреждения плодов

Многие огородники тратят немалые средства на удобрения и средства по уходу за томатами. Однако иногда улучшить урожай можно при помощи вещи, которая найдется на каждой кухне, пишет хорватское издание Dnevno.

Речь идет об обычной металлической вилке. Ее рекомендуют использовать не по прямому назначению, а как небольшую опору для веток томатов, начинающих сгибаться под тяжестью плодов.

Для этого достаточно вставить вилку ручкой в грунт рядом с растением, а зубцы использовать как подставку для тяжелой ветви. Такой способ помогает удержать плоды над землей, благодаря чему они меньше контактируют с влагой и грязью.

Это также снижает риск загнивания и поражения грибковыми болезнями, особенно после дождей. Кроме того, импровизированная подпорка уменьшает нагрузку на стебли.

Напомним, как ранее рассказывал Телеграф, опытный садовник раскрыл секрет щедрого урожая помидоров: все решает один сосед на грядке.