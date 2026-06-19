В "АТБ" придумали хитрость с мороженым. Почему его на самом деле распродают за полцены

Сейчас магазин предлагает много позиций холодного десерта с большими скидками

Скидки на мороженое в "АТБ" являются определенной хитростью со стороны сети. Однако покупатели от нее никак не страдают, а наоборот — выигрывают все.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук. По его словам, есть несколько причин, по которым в "АТБ" делают большие скидки на мороженое. Первая — это сезонный товар, нуждающийся в продвижении.

"АТБ" не ассоциируется с тем, что оно торгует мороженым. Соответственно, нужно это напомнить", — объяснил Полищук.

Вторая причина в том, что скидками на мороженое можно "заманить" покупателей в "АТБ". Поскольку магазин предлагает широкий ассортимент товаров, маловероятно, что человек выйдет оттуда только с мороженым.

"Когда магазин делает скидки на мороженое, люди приходят за мороженым. А поскольку это не маленький магазин, где ты зашел, взял мороженое и вышел, ты все равно что-то еще покупаешь. То есть магазин зарабатывает на чем-нибудь другом, если ты уже заходишь", — рассказал эксперт.

Третий момент – обычно скидки предоставляются не исключительно сетью, а согласуются с производителем. Его выгода в том, чтобы сделать свой товар популярным.

"Поэтому здесь win-win ("выигрыш-выигрыш", — ред.) история и win-win стратегия для производителя мороженого и ритейлера, а для покупателя отличная тема, потому что началось жаркое лето", — резюмировал маркетолог.

Скидки на мороженое в "АТБ" до 23 июня — до 50%

До 23 июня в АТБ действуют очень выгодные акции на мороженое. Некоторые популярные позиции продают за полцены.

Мороженое 0,5 кг Laska Maximuse с шоколадной крошкой и кусочками печенья: 98.90 грн вместо 199.90 грн (скидка 50%)

Мороженое 155 г Лакомка Гран-При Пломбир с подваркой манго рожок — 39.90 грн вместо 80.50 (скидка 50%)

Мороженое 75 г Умный выбор Каштан — 13.50 грн вместо 19.90 грн (скидка 32%)

Мороженое 1 кг Умный выбор с Вишневым наполнителем — 117.90 грн вместо 157.90 грн (скидка 25%)

Скидки на мороженое в АТБ до 23.06.2026

Скидки на мороженое в АТБ до 23.06.2026

Скидки на мороженое в АТБ до 23.06.2026

Все скидки на мороженое в "АТБ" можно посмотреть по ссылке. Среди акционных предложений, как большие семейные упаковки, так и порционное мороженое.

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