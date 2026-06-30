Маленький, но не для квартиры: эту породу собак не стоит держать дома

Эти две собаки могут уничтожить ремонт в квартире

При выборе собаки для жизни в квартире многие руководствуются простой логикой: чем меньше животное, тем легче оно адаптируется к ограниченному пространству. Однако кинологи и ветеринары предупреждают, что размер далеко не всегда является определяющим фактором.

Некоторые маленькие породы имеют настолько высокий уровень энергии, что жизнь в четырех стенах без должной нагрузки может обернуться для них серьезным стрессом. Об этом пишет losandes.

Среди таких пород специалисты особенно выделяют джек-рассел-терьер. Несмотря на свои компактные размеры и вес всего в несколько килограммов, эта собака обладает колоссальной жизненной энергией.

Порода собак джек-рассел-терьера

Почему квартира для них – это вызов

Джек-рассел-терьеры выводились как охотничьи собаки для охоты на лис. Это означает, что у них есть огромный физический потенциал, острый ум и постоянный инстинкт исследовать все вокруг.

Главная ошибка новоиспеченных хозяев – думать, что для такого малыша достаточно короткой прогулки вокруг дома. Эксперты отмечают: этой породе жизненно необходима не только физическая, но и умственная нагрузка. Им нужны:

игры на поиск предметов по запаху;

изучение новых команд;

интерактивные игрушки и решение мелких задач.

Собака

Если собака не получает выхода для своей энергии, у нее появляется деструктивное поведение, которое люди часто списывают на "плохой характер". Животное начинает непрерывно лаять, грызть мебель, портить вещи или страдать от страха разлуки с хозяином.

Кто еще в зоне риска

Сходные проблемы, хоть и в несколько меньшей степени, возникают с бегом. Из-за своего охотничьего прошлого и сильного обонятельного инстинкта беглые быстро начинают скучать в замкнутом пространстве. Если у них нет возможности активно пользоваться своим носом на улице, то также могут начать разрушать квартиру или пытаться скрыться.

Порода бигль

Кинологи заключают, что ни одна порода не является абсолютно "плохой" для квартиры. Всё зависит от образа жизни, свободного времени и готовности хозяев инвестировать силы в интеллектуальное развитие своего любимца. Перед адаптацией или покупкой собаки важно изучать не ее размер, а историю и первоочередное предназначение породы.

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