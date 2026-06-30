Белые стены — в прошлом: какой цвет сделает дом уютным и визуально большим

Уют и естественность постепенно вытесняют "стерильный" минимализм

Белые стены десятилетиями оставались универсальным решением для оформления квартир и домов. Они добавляли света, визуально расширяли пространство и сочетались практически с любой мебелью.

Однако сейчас дизайнеры советуют обратить внимание на другую палитру, которая делает интерьер более теплым и комфортным. Об этом пишет портал Okdiario.

Сегодня многие люди работают из дома и в общем проводят там больше времени, поэтому стремятся создать атмосферу уюта, а не "выставочного" дома. Именно поэтому популярность приобретают природные цвета и материалы.

Самыми актуальными считаются теплые нейтральные оттенки: бежевый, песочный, светло-коричневый, грейдж (сочетание серого и бежевого), мягкая терракота, а также приглушенные зеленые цвета – шалфей и оливковый.

Интерьеры становятся более "живыми"

Они хорошо сочетаются с древесиной, натуральным камнем, льном и хлопком, поэтому интерьер выглядит гармоничным даже после смены мебели или декора.

Еще одна тенденция – отказ от идеально гладких стен. Дизайнеры рекомендуют использовать декоративные штукатурки, краски с минеральным или известковым эффектом, деревянные панели, молдинги или обои.

Такие решения добавляют глубины пространства и скрывают мелкие недостатки поверхностей, особенно для жилья, в котором активно живут.

Несмотря на распространенный миф, теплые цвета не обязательно делают комнату меньше. Если использовать светлые природные оттенки, соединить их с хорошим освещением и простой мебелью, помещение наоборот может казаться более просторным и уютным.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", гипсокартон уходит в прошлое: новый материал делает стены более крепкими и лучше защищает от шума.