Соленые огурцы получаются пустыми и мягкими? Вот в чем настоящая причина
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Нужно обращать внимание на рассол и качество самих огурцов
Хрустящие, плотные и ароматные огурцы — именно такими хочется видеть домашние заготовки. Но иногда вместо этого в банке оказываются мягкие и пустые внутри плоды, которые уже не радуют ни вкусом, ни текстурой. Причем проблема может возникнуть даже у тех, кто не первый год занимается засолкой.
Разбираемся, почему так происходит и как избежать распространенных ошибок.
Почему огурцы становятся пустыми и мягкими
Чаще всего виноваты сразу несколько факторов. Во-первых, неправильное соотношение соли и воды. Слишком слабый или пересоленный рассол не может вытянуть лишнюю влагу и запустить нормальное брожение. Во-вторых, сами овощи. Если огурцы лежали несколько дней до засолки, они успевают потерять часть собственной влаги, и в банке такие плоды быстрее размягчаются. Переросшие, поврежденные или вялые огурцы для маринования вообще не годятся, как и плоды с уже заметными пустотами внутри.
Отдельная причина — грязная посуда. Банки и крышки, которые недостаточно тщательно вымыты и простерилизованы, нарушают процесс ферментации, и итог получается непредсказуемым.
Что делать, чтобы огурцы получились хрустящими
Главное правило — точные пропорции. На литр воды берется одна полная столовая ложка соли, причем именно не йодированной. Она лучше ведет себя при брожении и не дает огурцам горчить или менять вкус. Соль растворяют в кипящей воде, а заливают огурцы уже остывшим рассолом, чтобы горячая вода не размягчила овощи.
Выбирать стоит свежие, твердые огурцы небольшого или среднего размера, желательно засаливать их в день покупки или сбора, не откладывая на потом. Можно добавить в банку дольку чеснока, веточку укропа, кусочек корня хрена и дубовый или лавровый лист. Хрен и дубовые листья как раз отвечают за плотность огурцов, а чеснок и укроп дают узнаваемый аромат. Со специями вроде душистого перца и горчицы важно не перестараться. Они должны подчеркнуть вкус, а не перебить его.
Перед закладкой огурцов банки и крышки нужно тщательно вымыть и простерилизовать, а сами овощи полностью покрыть рассолом, чтобы ни один кусочек не остался на поверхности. После заполнения банки оставляют при комнатной температуре, чтобы началось брожение, а через несколько дней переносят в прохладное место для дальнейшего хранения.
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