Чеснок в банке с соленьями посинел — выбрасывать или можно есть. Проверьте себя

Появление в банке зубчиков чеснока синего или зеленоватого цвета может насторожить

Лето — горячая пора консервации. Иногда в банке с маринованными огурцами или помидорами чеснок становится синим или зеленоватым.

Как объясняют специалисты по домашнему консервированию, в большинстве случаев это абсолютно естественное явление, которое не говорит ни о порче продукта, ни об опасности для здоровья. Рассказываем, почему чеснок синеет в банке и можно ли его есть.

Почему чеснок меняет цвет

Чеснок — незаменимый участник любого домашнего соления. Он улучшает вкус и аромат, поддерживает рост полезных бактерий и защищает содержимое банки от вредных микроорганизмов.

В процессе маринования в банке происходит целый каскад химических реакций, объясняют специалисты кулинарного портала Pysznosci. Молочная кислота, которая образуется в процессе заквашивания, вступает в реакцию с природными соединениями чеснока, содержащими серу. Именно это и дает синий, бирюзовый или зеленоватый пигмент на зубчиках.

Особенно склонны к изменению цвета зубчики молодого чеснока. На интенсивность окраски также влияет кислотность рассола и температура хранения: чем ниже была температура хранения чеснока до консервации, тем ярче может быть синий или зеленый оттенок. Кроме того, на цвет влияют особенности сорта и условия выращивания растения.

Можно ли есть синий чеснок

В большинстве случаев посиневший чеснок из банки пригоден к употреблению. Одного изменения цвета недостаточно, чтобы считать продукт испорченным. Главные ориентиры — запах, внешний вид и состояние рассола. Если соления приятно пахнут, плесени нет, а рассол остается прозрачным и чистым, синий чеснок абсолютно безопасен.

Что делать с синим чесноком из банки

Маринованный чеснок можно измельчить и добавить в йогуртовый соус или смешать с творогом — получится пикантная намазка на хлеб. Он хорошо сочетается с картофельными салатами, блюдами из свеклы и бобовых.