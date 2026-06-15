Что сделать с помидорами, чтобы они не лопнули в банке: проверенный способ

Узнайте, как закрывать помидоры, чтобы они оставались красивыми и вкусными

Соленые помидоры — одна из любимых заготовок у многих. Но иногда во время консервации томаты трескаются. В результате они не только выглядят неаппетитно, но и на вкус получаются другими.

Чтобы помидоры при консервации оставались целыми и упругими, важно правильно их подготовить. Рассказываем, как это сделать.

Почему помидоры трескаются в банке

Причин, по которым консервированные томаты лопаются, есть несколько.

Первая — неправильный сорт. Для засолки нужны помидоры с плотной, толстой кожицей. Тонкокожие сорта для консервации неизбежно дадут трещины.

Вторая — степень спелости. Томаты должны быть немного недозревшими, твердыми и упругими. Переспелые плоды разваливаются уже при первом контакте с горячим маринадом.

Третья — резкий перепад температур. Кожица холодного помидора не выдерживает кипящего маринада и трескается.

Как сохранить томаты целыми: проверенные хитрости

Один из способов сохранить томаты в банке целыми — проколоть кожицу помидора зубочисткой рядом с плодоножкой. Как отмечает автор блога That recipe, прокол должен быть аккуратным, но достаточно глубоким. Так горячий маринад проникает внутрь плода постепенно, а не "бьет" по кожице снаружи — и риск трещин резко снижается.

Кроме того, маринад нужно заливать постепенно. Сначала нужно налить немного жидкости на дно банки, а затем медленно влить остальное количество.

Перед тем как заливать маринад, можно накрыть помидоры сверху листьями хрена или дубовыми листиками. Они создадут своеобразный буфер и защитят плоды от резкого контакта с кипятком.