Что сделать с помидорами, чтобы они не лопнули в банке: проверенный способ
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Узнайте, как закрывать помидоры, чтобы они оставались красивыми и вкусными
Соленые помидоры — одна из любимых заготовок у многих. Но иногда во время консервации томаты трескаются. В результате они не только выглядят неаппетитно, но и на вкус получаются другими.
Чтобы помидоры при консервации оставались целыми и упругими, важно правильно их подготовить. Рассказываем, как это сделать.
Почему помидоры трескаются в банке
Причин, по которым консервированные томаты лопаются, есть несколько.
Первая — неправильный сорт. Для засолки нужны помидоры с плотной, толстой кожицей. Тонкокожие сорта для консервации неизбежно дадут трещины.
Вторая — степень спелости. Томаты должны быть немного недозревшими, твердыми и упругими. Переспелые плоды разваливаются уже при первом контакте с горячим маринадом.
Третья — резкий перепад температур. Кожица холодного помидора не выдерживает кипящего маринада и трескается.
Как сохранить томаты целыми: проверенные хитрости
Один из способов сохранить томаты в банке целыми — проколоть кожицу помидора зубочисткой рядом с плодоножкой. Как отмечает автор блога That recipe, прокол должен быть аккуратным, но достаточно глубоким. Так горячий маринад проникает внутрь плода постепенно, а не "бьет" по кожице снаружи — и риск трещин резко снижается.
Кроме того, маринад нужно заливать постепенно. Сначала нужно налить немного жидкости на дно банки, а затем медленно влить остальное количество.
Перед тем как заливать маринад, можно накрыть помидоры сверху листьями хрена или дубовыми листиками. Они создадут своеобразный буфер и защитят плоды от резкого контакта с кипятком.