Солоні огірки виходять пустими та мʼякими? Ось у чому справжня причина

Потрібно звертати увагу на розсіл та якість самих огірків

Хрусткі, щільні та ароматні огірки — саме такими хочеться бачити домашні заготовки. Але іноді замість цього в банці опиняються мʼякі та пусті всередині плоди, які вже не радують ні смаком, ні текстурою. Причому проблема може виникнути навіть у тих, хто не перший рік займається засолюванням.

Розбираємося, чому так відбувається і як уникнути поширених помилок.

Чому огірки стають порожніми та м’якими

Найчастіше винні одразу кілька факторів. По-перше, неправильне співвідношення солі та води. Занадто слабкий або пересолений розсіл не може витягнути зайву вологу і запустити нормальне бродіння. По-друге, самі овочі. Якщо огірки лежали кілька днів до засолювання, вони встигають втратити частину власної вологи, і в банці такі плоди швидше розмʼякшуються. Перестиглі, пошкодженні або вʼялі огірки для маринування взагалі не підходять, як і плоди з уже помітними пустотами всередині.

Окрема причина — брудний посуд. Банки та кришки, які недостатньо ретельно вимиті та простерилізовані, порушують процес ферментації, і результат виходить непередбачуваним.

Що робити, щоб огірки вийшли хрусткими

Головне правило — точні пропорції. На літр води береться одна повна столова ложка солі, причому саме не йодованої: вона краще поводиться при бродінні й не дає огіркам гірчити чи змінювати смак. Сіль розчиняють у киплячій воді, а заливають огірки вже охололим розсолом, щоб гаряча вода не розмʼякшила овочі.

Для розсолу підходить лише звичайна кам’яна сіль. Фото згенероване ШІ

Обирати варто свіжі, тверді огірки невеликого або середнього розміру, бажано засолювати їх у день купівлі чи збору, не відкладаючи на потім. Можна додати в банку часточку часнику, гілочку кропу, шматочок кореню хрону та дубовий або лавровий лист. Хрін та дубове листя якраз відповідають за щільність огірків, а часник і кріп дають упізнаваний аромат. Зі спеціями наче запашного перцю та гірчиці важливо не переборщити. Вони мають підкреслити смак, а не перебити його.

Перед закладанням огірків банки та кришки потрібно ретельно вимити й простерилізувати, а самі овочі повністю покрити розсолом, щоб жоден шматочок не залишився на поверхні. Після заповнення банки залишають при кімнатній температурі, щоб почалося бродіння, а через кілька днів переносять у прохолодне місце для подальшого зберігання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко простерилізувати банки без кип’ятіння.