Солоні огірки виходять пустими та мʼякими? Ось у чому справжня причина
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Потрібно звертати увагу на розсіл та якість самих огірків
Хрусткі, щільні та ароматні огірки — саме такими хочеться бачити домашні заготовки. Але іноді замість цього в банці опиняються мʼякі та пусті всередині плоди, які вже не радують ні смаком, ні текстурою. Причому проблема може виникнути навіть у тих, хто не перший рік займається засолюванням.
Розбираємося, чому так відбувається і як уникнути поширених помилок.
Чому огірки стають порожніми та м’якими
Найчастіше винні одразу кілька факторів. По-перше, неправильне співвідношення солі та води. Занадто слабкий або пересолений розсіл не може витягнути зайву вологу і запустити нормальне бродіння. По-друге, самі овочі. Якщо огірки лежали кілька днів до засолювання, вони встигають втратити частину власної вологи, і в банці такі плоди швидше розмʼякшуються. Перестиглі, пошкодженні або вʼялі огірки для маринування взагалі не підходять, як і плоди з уже помітними пустотами всередині.
Окрема причина — брудний посуд. Банки та кришки, які недостатньо ретельно вимиті та простерилізовані, порушують процес ферментації, і результат виходить непередбачуваним.
Що робити, щоб огірки вийшли хрусткими
Головне правило — точні пропорції. На літр води береться одна повна столова ложка солі, причому саме не йодованої: вона краще поводиться при бродінні й не дає огіркам гірчити чи змінювати смак. Сіль розчиняють у киплячій воді, а заливають огірки вже охололим розсолом, щоб гаряча вода не розмʼякшила овочі.
Обирати варто свіжі, тверді огірки невеликого або середнього розміру, бажано засолювати їх у день купівлі чи збору, не відкладаючи на потім. Можна додати в банку часточку часнику, гілочку кропу, шматочок кореню хрону та дубовий або лавровий лист. Хрін та дубове листя якраз відповідають за щільність огірків, а часник і кріп дають упізнаваний аромат. Зі спеціями наче запашного перцю та гірчиці важливо не переборщити. Вони мають підкреслити смак, а не перебити його.
Перед закладанням огірків банки та кришки потрібно ретельно вимити й простерилізувати, а самі овочі повністю покрити розсолом, щоб жоден шматочок не залишився на поверхні. Після заповнення банки залишають при кімнатній температурі, щоб почалося бродіння, а через кілька днів переносять у прохолодне місце для подальшого зберігання.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко простерилізувати банки без кип’ятіння.