Забудьте про шезлонги або стільці у себе в саду: в тренди раптово увірвався стильний хіт із минулого

Такі меблі розслабляють і виглядають стильно

Вуличні дивани чи банальні пластикові шезлонги більше не в тренді. Новим хітом серед садових меблів по всьому світу раптово знову стають старі добрі підвісні дивани або садові гойдалки.

Про це пише Еlle. Як зазначають журналісти, сьогодні тераса чи балкон — це вже не просто місце для сушіння білизни, а повноцінна затишна кімната тільки на вулиці. І стильні підвісні садові дивани підходять сюди ідеально з трьох причин:

Це розслаблює. На відміну від звичайного жорсткого стільця, гойдалка плавно погойдується. Психологи кажуть, що такий рух швидко знімає стрес та допомагає "заземлитися" після важкого дня.

На відміну від звичайного жорсткого стільця, гойдалка плавно погойдується. Психологи кажуть, що такий рух швидко знімає стрес та допомагає "заземлитися" після важкого дня. Це стильно. Зараз у тренді лаконічне дерево, мінімалістичний метал та плетений ротанг. Вони добре виглядають навіть у сучасних міських інтер’єрах.

Це готовий куточок для відпочинку. Поставте поряд маленький столик для кави, киньте на підлогу вуличний килимок, додайте пару зелених рослин у горщиках і повісьте гірлянду з теплим світлом — ідеальне місце для інстаграмних вечорів готове.

Підвісний диван-гойдалка. Фото — woodukrdim

За словами експертів, цей тренд відображає зростаючий запит на концепцію slow living — усвідомлене уповільнення ритму життя та створення місць для ментального перезавантаження на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зараз радять використовувати замість туалетного паперу.