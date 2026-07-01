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Забудьте про шезлонги або стільці у себе в саду: в тренди раптово увірвався стильний хіт із минулого

Автор
Денис Подставной
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Забудьте про шезлонги або стільці у себе в саду: в тренди раптово увірвався стильний хіт із минулого

Такі меблі розслабляють і виглядають стильно

Вуличні дивани чи банальні пластикові шезлонги більше не в тренді. Новим хітом серед садових меблів по всьому світу раптово знову стають старі добрі підвісні дивани або садові гойдалки.

Про це пише Еlle. Як зазначають журналісти, сьогодні тераса чи балкон — це вже не просто місце для сушіння білизни, а повноцінна затишна кімната тільки на вулиці. І стильні підвісні садові дивани підходять сюди ідеально з трьох причин:

  • Це розслаблює. На відміну від звичайного жорсткого стільця, гойдалка плавно погойдується. Психологи кажуть, що такий рух швидко знімає стрес та допомагає "заземлитися" після важкого дня.
  • Це стильно. Зараз у тренді лаконічне дерево, мінімалістичний метал та плетений ротанг. Вони добре виглядають навіть у сучасних міських інтер’єрах.
  • Це готовий куточок для відпочинку. Поставте поряд маленький столик для кави, киньте на підлогу вуличний килимок, додайте пару зелених рослин у горщиках і повісьте гірлянду з теплим світлом — ідеальне місце для інстаграмних вечорів готове.
Підвісний диван-гойдалка
Підвісний диван-гойдалка. Фото — woodukrdim

За словами експертів, цей тренд відображає зростаючий запит на концепцію slow living — усвідомлене уповільнення ритму життя та створення місць для ментального перезавантаження на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зараз радять використовувати замість туалетного паперу.

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#Меблі #Сад #Тренди