Забудьте о проверке сливочного масла горячей водой: почему этот способ не работает

Для определения качества продукта следует обратить внимание на другие показатели

В сети есть немало советов, как якобы можно проверить натуральность сливочного масла. Пользователям советуют бросать кусочек в горячую воду или нагреть его на сковороде и оценивать запах, пену или осадок.

Однако доверять таким методам не следует. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

"Да нет, это все глупости. Когда смотрю на эти публикации, где блоггеры нас учат, это все чушь", — отметил Вадим Чагаровский.

Он объяснил, что существуют разные технологии производства сливочного масла, из-за чего продукт может по-разному вести себя при нагревании или растворении в воде. Именно поэтому делать выводы о его качестве по таким признакам нельзя.

Не стоит верить всему, что пишут в соцсетях

"Есть два способа производства масла, и в результате продукт может совершенно по-разному себя вести, когда растворяется, поэтому это все вздор", — отметил специалист.

В то же время эксперт советует прежде всего обращать внимание на стоимость продукта. Если цена значительно ниже средней рыночной, это уже может быть поводом насторожиться.

Еще один простой способ проверки, по словам Чагаровского, заморозить масло.

"При минусовых температурах масло должно быть твердым, как доска. Ты берешь, пальцами пытаешься нажать на пачку, и оно не жмется. А когда там есть растительный жир, то вмятина остается", — пояснил он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли дома определить жирность сливочного масла.