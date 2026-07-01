Это — рассадник грязи, который многие не замечают: что нужно протирать раз в неделю

Чем дольше не вытирать этот материал, тем сложнее будет потом его отчистить

Почти в каждой квартире есть поверхность, которая только визуально кажется чистой. Если её не протирать регулярно, то на ней копится целый слой невидимой грязи.

Об этом пишет Noklapja. Речь идет об обычной керамической плитке на кухне или в ванной комнате. Авторы публикации отмечают, что на первый взгляд она почти всегда выглядит чистой. Мы не ходим по ней и не ставим на нее предметы, поэтому многие считают, что ее нужно чистить только тогда, когда она заметно загрязнена. Однако на самом деле все совсем иначе.

Жирные испарения, мелкие частицы остатков пищи и пыль прилипают к кухонной плитке во время готовки. Со временем они могут образовывать тонкий, липкий слой, который притягивает еще больше грязи.

Плиитка в ванной

"В результате плитка постепенно теряет свой блеск и её становится все труднее чистить", — говорится в материале.

В ванной комнате возникают другие проблемы. Пар, образующийся во время горячего душа, может оставлять известковый налет, а влажная среда также способствует росту плесени и бактерий. Это особенно актуально для затирки, которая легко впитывает влагу из-за своей пористой структуры.

Как часто нужно чистить плитку?

Эксперты рекомендуют протирать эти поверхности микрофиброй как минимум раз в неделю. Это предотвратит образование стойких загрязнений.

Напомним, ранее мы писали о том, как часто нужно стирать полотенца.