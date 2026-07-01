Це — розсадник бруду, якого багато хто не помічає: що потрібно протирати раз на тиждень

Чим довше не витирати цей матеріал, тим складніше потім його відчистити

Майже у кожній квартирі є поверхня, яка лише візуально здається чистою. Якщо її не протирати регулярно, то на ній накопичується цілий шар невидимого бруду.

Про це пише Noklapja. Йдеться про звичайну керамічну плитку на кухні або у ванній кімнаті. Автори публікації зазначають, що, на перший погляд, вона майже завжди виглядає чистою. Ми не ходимо по ній і не ставимо на неї предмети, тому багато хто вважає, що її потрібно чистити тільки тоді, коли вона помітно забруднена. Однак насправді все зовсім інакше.

Жирні випаровування, дрібні частинки залишків їжі та пил прилипають до кухонної плитки під час приготування. Згодом вони можуть утворювати тонкий, липкий шар, який притягує ще більше бруду.

Плитка у ванній

"В результаті плитка поступово втрачає свій блиск і її стає дедалі важче чистити", — йдеться у матеріалі.

У ванній кімнаті виникають інші проблеми. Пара, що утворюється під час гарячого душу, може залишати вапняний наліт, а вологе середовище також сприяє зростанню плісняви та бактерій. Це особливо актуально для швів, які легко вбирають вологу через свою пористу структуру.

Як часто потрібно чистити плитку?

Експерти рекомендують протирати ці поверхні мікрофіброю щонайменше раз на тиждень. Це запобігає утворенню стійких забруднень.

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