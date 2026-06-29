Асфальт, как пластилин. Какой беды наделала жара в Украине (видео)

В Киеве уже водой поливают дороги

В Украине из-за сильной жары начались проблемы на дорогах. Местами сильно плавится асфальт, а в некоторых городах даже остановили работу трамвая.

"Телеграф" собрал всю информацию о последствиях адской жары в стране. Добавим, что в Европе также есть значительные проблемы.

По данным местных каналов, в Украине на Варшавской трассе (М-07) 29 июня сильно поплавился асфальт. Некоторые водители были вынуждены выходить из авто, чтобы ветками оградить опасные участки.

Варшавская трасса, М-07 на карте

В Виннице из-за жары покорчило рельсы трамваев, что остановило движение некоторых маршрутов. По данным городского совета, в ночь на 29 июня на некоторых участках уже проводились ремонтные работы, чтобы предотвратить проблемы. Однако, учитывая свежие кадры из города, жара внесла свои коррективы в работу общественного транспорта.

Ремонт трамвайных рельсов в Виннице

Ремонт трамвайных рельсов в Виннице

К слову, в Тернопольской области 28 июня зафиксировали температурный рекорд — до +35,5 градусов. Как сообщили в Укргидрометцентре, 27 июня в Черновцах было 35,9 градуса.

Температурные рекорды в Украине 25-28 июня

Столица также страдает от жары, поэтому там производят полив дорог и ввели ограничения для движения фур. Как сообщили в КГГА, ежедневно в Киеве работают до 50 единиц техники "Киевавтодора" — поливают основные магистрали для охлаждения дорожного покрытия. В первую очередь обрабатывают улицы общегородского и районного значения, где наибольший трафик грузового транспорта.

Также в КГГА отметили, что при температуре воздуха более +28°C на въездах в столицу действуют ограничения для движения фур более 24 тонн и повышенной нагрузкой на ось.

Украинцы продолжают спасаться от жары, как могут. Поэтому в большинстве городов пляжи у водоемов буквально забиты людьми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине спадет сильная жара и где на этой неделе ожидается до +38 градусов.