Розы "падают" после жары: как вернуть кустам цветение

Простое удобрение поможет розам быстрее оправиться после жары

Сильная жара — одно из самых серьезных испытаний для сада. Большинство растений плохо переносят одновременно высокую температуру и недостаток влаги. Именно в такой ситуации оказались розы как раз в разгар их сезона цветения.

Как вернуть розам силы после жары и что добавить в воду для полива, рассказало польское издание se.pl.

Почему розы так тяжело переносят жару

В зависимости от сорта розы цветут с июня до первых заморозков, и именно в этот период кусты наиболее чувствительны к перепадам температуры и перебоям с поливом. В жару растение тратит всю энергию на выживание, а не на формирование новых бутонов. А если добавить к этому грозы и град, которые нередко идут следом за зноем, куст оказывается в состоянии настоящего стресса.

Что нельзя делать с розами после жары

Не хвататься за секатор. Обрезка стеблей во время жары или сразу после нее может навредить растению. В этот период можно удалять только уже отцветшие соцветия и явно засохшие стебли. Делать это нужно регулярно, чтобы не спровоцировать грибковые болезни.

Второе — не увлекаться обильными подкормками. Пока куст восстанавливается, ему нужно направить силы на возвращение к жизни, а не на переработку большого количества удобрений.

Как помочь кустам восстановиться

Обеспечьте доступ к воде. Проще всего это сделать с помощью мульчирования — распределить вокруг корней тонкий слой коры. Мульча замедляет испарение и дольше удерживает влагу в почве, что особенно важно после засушливого периода.

Выберите правильные удобрения. Специалисты советуют в это время использовать подкормки с высоким содержанием калия и фосфора. Они укрепляют иммунитет и помогают розам быстрее прийти в форму.

Попробуйте дрожжевой раствор. Один из самых действенных способов экстренной помощи — полив водой с пекарскими дрожжами. Дрожжи быстро питают ослабленные побеги, укрепляют цветочные почки и одновременно улучшают структуру почвы. Ферментировать их не нужно: достаточно растворить 100 г свежих пекарских дрожжей в 10 литрах воды и поливать этим составом кусты раз в неделю на протяжении месяца.