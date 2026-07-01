Троянди "падають" після спеки: як повернути кущам цвітіння

Просте добриво допоможе трояндам швидше оговтатися після спеки

Сильна спека — одне з найсерйозніших випробувань для саду. Більшість рослин погано переносять одночасно високу температуру та нестачу вологи. Саме в такій ситуації опинилися троянди якраз у розпал їхнього сезону цвітіння.

Як повернути трояндам сили після спеки і що додати у воду для поливу, розповіло польське видання se.pl.

Чому троянди так важко переносять спеку

Залежно від сорту троянди цвітуть з червня до перших заморозків, і саме в цей період кущі найбільш чутливі до перепадів температури та перебоїв із поливом. У спеку рослина витрачає всю енергію на виживання, а не на формування нових бутонів. А якщо додати до цього грози та град, які нерідко йдуть слідом за спекою, кущ опиняється в стані справжнього стресу.

Що не можна робити з трояндами після спеки

Не хапатися за секатор. Обрізання стебел під час спеки або одразу після неї може зашкодити рослині. У цей період можна видаляти лише суцвіття, які вже відцвіли, та явно засохлі стебла. Робити це потрібно регулярно, щоб не спровокувати грибкові хвороби.

Друге — не захоплюватися рясним підживленням. Поки кущ відновлюється, йому потрібно спрямувати сили на повернення до життя, а не на переробку великої кількості добрив.

Як допомогти кущам відновитися

Забезпечте доступ до води. Найпростіше це зробити за допомогою мульчування — розподілити навколо коріння тонкий шар кори. Мульча уповільнює випаровування і довше утримує вологу в ґрунті, що особливо важливо після посушливого періоду.

Виберіть правильні добрива. Фахівці радять у цей час використовувати підживлення з високим вмістом калію та фосфору. Вони зміцнюють імунітет і допомагають трояндам швидше прийти у форму.

Спробуйте дріжджовий розчин. Один із найдієвіших способів екстреної допомоги — полив водою з пекарськими дріжджами. Дріжджі швидко живлять ослаблені пагони, зміцнюють квіткові бруньки та одночасно покращують структуру ґрунту. Ферментувати їх не потрібно: достатньо розчинити 100 г свіжих пекарських дріжджів у 10 літрах води і поливати цим складом кущі раз на тиждень протягом місяця.