Почему 2 июля категорически нельзя покупать одежду и оставлять грязные вещи: строгие запреты праздника

Запретов в этот день следует соблюдать

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В четверг, 2 июля, по новому церковному календарю, православные христиане и греко-католики отмечают один из самых почитаемых богородичных праздников лета — Возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

По преданию, двое приближенных к престолу братьев-галлов отправились на богомолье в Палестину. В Назарете они остановились на ночлег в доме пожилой женщины-еврейки. Мужчины заметили, что в ее доме горит много свечей, пахнет ладаном, а возле одного из сундуков исцеляются тяжелобольные люди.

Хозяйка открыла тайну: в сундуке хранилась Риза (одежда) Девы Марии, которую и перед своим Успением завещала ее благочестивой предке-девице. Братья уловками вывезли святыню в Константинополь, где во влахернском храме на берегу моря ее торжественно положили в ковчег.

Традиции и приметы 2 июля

Главная традиция дня – обращение к Пресвятой Богородице с молитвами о защите семьи, исцелении от недугов и мире. Верующие пытаются посетить праздничное богослужение.

на деревьях уже появились первые желтые листья — осень будет ранней, а зима придет в ноябре;

утренний туман стелется по воде – до длительных солнечных и жарких дней; если же туман поднимается вверх – ждите затяжных ливней;

в лесу или саду не слышно пения птиц — к резкому изменению погоды и приближению грозового фронта;

облака плывут высоко и быстро – август будет засушливым и теплым.

Приметы 2 июля. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 2 июля

покупать или заказывать новую одежду, а также начинать шить или вязать — сшитая в этот день вещь быстро сносится, а покупка принесет финансовый ущерб;

сшитая в этот день вещь быстро сносится, а покупка принесет финансовый ущерб; оставлять грязную одежду в корзине для стирки — все вещи, требующие очистки, должны быть постираны накануне или ждать следующего дня;

все вещи, требующие очистки, должны быть постираны накануне или ждать следующего дня; давать деньги взаймы после заката — вместе с купюрами из дома навсегда пойдет финансовое благословение Матери Божьей;

вместе с купюрами из дома навсегда пойдет финансовое благословение Матери Божьей; пересаживать и обрезать деревья – любое вмешательство в жизнедеятельность сада в этот день приведет к тому, что растение "стечет соком" (засохнет).

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников и выходных будет во второй месяц лета. Мы опубликовали календарь в июле 2026 года.