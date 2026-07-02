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Почему 2 июля категорически нельзя покупать одежду и оставлять грязные вещи: строгие запреты праздника

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сажать деревья в этот день не стоит
Сажать деревья в этот день не стоит. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Запретов в этот день следует соблюдать

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В четверг, 2 июля, по новому церковному календарю, православные христиане и греко-католики отмечают один из самых почитаемых богородичных праздников лета — Возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

По преданию, двое приближенных к престолу братьев-галлов отправились на богомолье в Палестину. В Назарете они остановились на ночлег в доме пожилой женщины-еврейки. Мужчины заметили, что в ее доме горит много свечей, пахнет ладаном, а возле одного из сундуков исцеляются тяжелобольные люди.

Хозяйка открыла тайну: в сундуке хранилась Риза (одежда) Девы Марии, которую и перед своим Успением завещала ее благочестивой предке-девице. Братья уловками вывезли святыню в Константинополь, где во влахернском храме на берегу моря ее торжественно положили в ковчег.

Традиции и приметы 2 июля

Главная традиция дня – обращение к Пресвятой Богородице с молитвами о защите семьи, исцелении от недугов и мире. Верующие пытаются посетить праздничное богослужение.

  • на деревьях уже появились первые желтые листья — осень будет ранней, а зима придет в ноябре;
  • утренний туман стелется по воде – до длительных солнечных и жарких дней; если же туман поднимается вверх – ждите затяжных ливней;
  • в лесу или саду не слышно пения птиц — к резкому изменению погоды и приближению грозового фронта;
  • облака плывут высоко и быстро – август будет засушливым и теплым.
Приметы 2 июля
Приметы 2 июля. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 2 июля

  • покупать или заказывать новую одежду, а также начинать шить или вязать — сшитая в этот день вещь быстро сносится, а покупка принесет финансовый ущерб;
  • оставлять грязную одежду в корзине для стирки — все вещи, требующие очистки, должны быть постираны накануне или ждать следующего дня;
  • давать деньги взаймы после заката — вместе с купюрами из дома навсегда пойдет финансовое благословение Матери Божьей;
  • пересаживать и обрезать деревья – любое вмешательство в жизнедеятельность сада в этот день приведет к тому, что растение "стечет соком" (засохнет).

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников и выходных будет во второй месяц лета. Мы опубликовали календарь в июле 2026 года.

Теги:
#Запреты #Народные приметы #Церковный праздник