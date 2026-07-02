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Чому 2 липня категорично не можна купувати одяг та залишати брудні речі: суворі забороні свята

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Садити дерева цього дня не варто
Садити дерева цього дня не варто. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Заборон цього дня варто дотримуватися

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У четвер, 2 липня, за новим церковним календарем, православні християни та греко-католики відзначають одне з найшанованіших богородичних свят літа — Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

За переказами, двоє наближених до престолу братів-галлів вирушили на прощу до Палестини. У Назареті вони зупинилися на нічліг у будинку літньої жінки-єврейки. Чоловіки помітили, що в її оселі горить багато свічок, пахне ладаном, а біля однієї зі скринь зцілюються важкохворі люди.

Господиня відкрила таємницю: у скрині зберігалася Риза (одяг) Діви Марії, яку та перед своїм Успінням заповідала її благочестивій пращурі-дівиці. Брати хитрощами вивезли святиню до Константинополя, де у влахернському храмі на березі моря її урочисто поклали в ковчег.

Традиції та прикмети 2 липня

Головна традиція дня — звернення до Пресвятої Богородиці з молитвами про захист родини, зцілення від недуг та мир. Віряни намагаються відвідати святкове богослужіння.

  • на деревах уже з'явилося перше жовте листя — осінь буде ранньою, а зима прийде в листопаді;
  • ранковий туман стелиться по воді — до тривалих сонячних і спекотних днів; якщо ж туман підіймається вгору — чекайте затяжних злив;
  • у лісі чи саду не чути співу пташок — до різкої зміни погоди та наближення грозового фронту;
  • хмари пливуть високо і швидко — серпень буде посушливим і теплим.
Прикмети 2 липня
Прикмети 2 липня. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 2 липня

  • купувати чи замовляти новий одяг, а також починати шити чи в'язати — пошита цього дня річ швидко зноситься, а покупка принесе фінансові збитки;
  • залишати брудний одяг у кошику для прання — усі речі, які потребують очищення, мають бути випрані напередодні, або чекати наступного дня;
  • давати гроші в борг після заходу сонця — разом із купюрами з дому назавжди піде фінансове благословення Матері Божої;
  • пересаджувати та обрізати дерева — будь-яке втручання в життєдіяльність саду цього дня призведе до того, що рослина "стече соком" (засохне).

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят та вихідних буде у другий місяць літа. Ми опублікували календар на липень 2026 року.

Теги:
#Заборони #Народні прикмети #Церковне свято