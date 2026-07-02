Чому 2 липня категорично не можна купувати одяг та залишати брудні речі: суворі забороні свята
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Заборон цього дня варто дотримуватися
У четвер, 2 липня, за новим церковним календарем, православні християни та греко-католики відзначають одне з найшанованіших богородичних свят літа — Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.
За переказами, двоє наближених до престолу братів-галлів вирушили на прощу до Палестини. У Назареті вони зупинилися на нічліг у будинку літньої жінки-єврейки. Чоловіки помітили, що в її оселі горить багато свічок, пахне ладаном, а біля однієї зі скринь зцілюються важкохворі люди.
Господиня відкрила таємницю: у скрині зберігалася Риза (одяг) Діви Марії, яку та перед своїм Успінням заповідала її благочестивій пращурі-дівиці. Брати хитрощами вивезли святиню до Константинополя, де у влахернському храмі на березі моря її урочисто поклали в ковчег.
Традиції та прикмети 2 липня
Головна традиція дня — звернення до Пресвятої Богородиці з молитвами про захист родини, зцілення від недуг та мир. Віряни намагаються відвідати святкове богослужіння.
- на деревах уже з'явилося перше жовте листя — осінь буде ранньою, а зима прийде в листопаді;
- ранковий туман стелиться по воді — до тривалих сонячних і спекотних днів; якщо ж туман підіймається вгору — чекайте затяжних злив;
- у лісі чи саду не чути співу пташок — до різкої зміни погоди та наближення грозового фронту;
- хмари пливуть високо і швидко — серпень буде посушливим і теплим.
Що не можна робити 2 липня
- купувати чи замовляти новий одяг, а також починати шити чи в'язати — пошита цього дня річ швидко зноситься, а покупка принесе фінансові збитки;
- залишати брудний одяг у кошику для прання — усі речі, які потребують очищення, мають бути випрані напередодні, або чекати наступного дня;
- давати гроші в борг після заходу сонця — разом із купюрами з дому назавжди піде фінансове благословення Матері Божої;
- пересаджувати та обрізати дерева — будь-яке втручання в життєдіяльність саду цього дня призведе до того, що рослина "стече соком" (засохне).
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят та вихідних буде у другий місяць літа. Ми опублікували календар на липень 2026 року.