Хром йде у минуле: який змішувач обрати для кухні і ванної кімнати у 2026 році
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дизайнери назвали матеріал, який стане головним трендом в інтер'єрі ванних кімнат і кухонь
Хромовані змішувачі, які роками вважалися універсальним рішенням для кухонь і ванних кімнат, поступово втрачають популярність. На зміну їм у 2026 році приходить шліфована бронза.
Чому саме її дизайнери називають одним із головних трендів у сучасному оформленні оселі, розповів портал Okdiario.
На думку фахівців, головна перевага такого покриття — теплий відтінок. Він робить інтер'єр більш затишним і дарує відчуття комфорту.
Якщо блискучий хром часто виглядає холодним, особливо поруч із деревиною чи натуральним каменем, то шліфована бронза гармонійно поєднується з різними матеріалами.
Ще один плюс — практичність. Матове покриття менш помітно збирає відбитки пальців, краплі води та дрібні подряпини, а для догляду достатньо регулярно протирати змішувач вологою, а потім сухою м'якою тканиною.
Експерти прогнозують, що найбільш популярними стануть високі вигнуті змішувачі для кухні, мінімалістичні моделі з плавними лініями та одноважільні конструкції.
Особливо ефектно бронзове покриття виглядає в поєднанні зі світлими стільницями, мармуром, гранітом і меблями з натуральної деревини. Доповніть такі змішувачі ручками меблів, світильниками або іншими металевими аксесуарами у схожому відтінку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які 7 речей захаращують вашу ванну кімнату.