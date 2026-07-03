Хром йде у минуле: який змішувач обрати для кухні і ванної кімнати у 2026 році

Дизайнери назвали матеріал, який стане головним трендом в інтер'єрі ванних кімнат і кухонь

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Хромовані змішувачі, які роками вважалися універсальним рішенням для кухонь і ванних кімнат, поступово втрачають популярність. На зміну їм у 2026 році приходить шліфована бронза.

Чому саме її дизайнери називають одним із головних трендів у сучасному оформленні оселі, розповів портал Okdiario.

На думку фахівців, головна перевага такого покриття — теплий відтінок. Він робить інтер'єр більш затишним і дарує відчуття комфорту.

Якщо блискучий хром часто виглядає холодним, особливо поруч із деревиною чи натуральним каменем, то шліфована бронза гармонійно поєднується з різними матеріалами.

Новий тренд у дизайні

Ще один плюс — практичність. Матове покриття менш помітно збирає відбитки пальців, краплі води та дрібні подряпини, а для догляду достатньо регулярно протирати змішувач вологою, а потім сухою м'якою тканиною.

Експерти прогнозують, що найбільш популярними стануть високі вигнуті змішувачі для кухні, мінімалістичні моделі з плавними лініями та одноважільні конструкції.

Особливо ефектно бронзове покриття виглядає в поєднанні зі світлими стільницями, мармуром, гранітом і меблями з натуральної деревини. Доповніть такі змішувачі ручками меблів, світильниками або іншими металевими аксесуарами у схожому відтінку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які 7 речей захаращують вашу ванну кімнату.