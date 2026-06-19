Сосед закрыл доступ к подвалу или чердаку: что делать жильцам дома

Как бороться с самоуправством нахальных соседей

Согласно законам Украины, жители многоквартирных домов не имеют права блокировать другим доступ в подвалы и чердаки. Впрочем, далеко не все граждане считаются с этими правилами.

Что делать, если ваш сосед по дому самовольно ограничивает проход в общие помещения, рассказал юрист Ярослав Турчин.

Почему это незаконно

По словам эксперта, подвалы и чердаки многоквартирных домов часто имеют статус вспомогательных помещений. В соответствии с Законом Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" и решениями Конституционного Суда они являются общей совместной собственностью всех совладельцев дома.

Следовательно, они не могут быть приватизированы или отчуждены таким образом, чтобы нарушались права других жителей. Особенно это касается подвалов, где расположены инженерные сети.

Более того, если там расположен канализационный стояк или это помещение используется как укрытие, перекрывать к нему доступ незаконно даже при наличии документов о праве собственности.

Попытки самостоятельно изменить проходы или перекрыть вход без решения суда могут подвергаться признакам самоуправства, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины.

Что делать, если сосед уже начал строительные работы или блокирует вход в подвал:

вызвать полицию, если проводятся несогласованные работы или ограничивается доступ к укрытию;

обратиться в ГСЧС и местный орган гражданской защиты с жалобой на блокирование укрытия;

сообщить органам государственного архитектурно-строительного контроля о возможном самовольном строительстве;

заказать выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество через ЦНАП, чтобы выяснить правовой статус подвала или чердака.

Однако окончательно разрешить спор по поводу статуса помещений и доступа к ним можно только через суд. По словам Ярослава Турчина, совладельцы вправе подать так называемый негаторный иск — требование об устранении препятствий в пользовании имуществом.

В иске можно просить суд обязать соседа снести самочинные пристройки, обеспечить беспрепятственный доступ к подвалу и запретить какие-либо действия, которые могут нарушить права жителей в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие штрафы ждут шумных украинцев даже днем.