Случайный срыв пломбы или просрочка: какие штрафы грозят украинцам из-за счетчика горячей воды

Не нарушайте правила, чтобы не пришлось платить

Бытовые мелочи или обычная невнимательность при ремонте или генеральной уборке в ванной комнате могут обернуться для украинцев серьезными финансовыми неприятностями. Достаточно лишь одним неловким движением тряпки или инструмента задеть и сорвать защитную пломбу на счетчике горячей воды.

Что угрожает потребителям за повреждение защиты, почему нельзя самостоятельно решать эту проблему и как действовать, чтобы минимизировать ущерб, расскажет "Телеграф", ссылаясь на закон.

Какие штрафы и санкции угрожают украинцам

Согласно действующему законодательству Украины, срыв пломбы или несанкционированное вмешательство в работу приборов учета считается грубым нарушением. Штрафные санкции делятся на непосредственно административные штрафы и начисление ущерба:

Административный штраф. За повреждение или срыв пломбы для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3400 гривен (для юридических лиц суммы значительно выше — от 8500 до 17000 грн).

Штрафы за срыв пломбы из счетчика. Инфографика "Телеграф", созданная ИИ

Пересчет стоимости воды (самый болезненный удар по кошельку). Кроме самого штрафа, поставщик горячей воды (например, местный теплокоммунэнерго) осуществляет перерасчет потребления. С момента последней проверки счетчика (или за последние несколько месяцев) оплата будет начисляться не по фактическим показаниям прибора, а по общим предельным нормативам потребления на каждое зарегистрированное в квартире лицо. Как следствие, сумма в платежке может вырасти в разы и вылиться в тысячи или даже в десятки тысяч гривен.

Кроме самого штрафа, поставщик горячей воды (например, местный теплокоммунэнерго) осуществляет перерасчет потребления. С момента последней проверки счетчика (или за последние несколько месяцев) оплата будет начисляться не по фактическим показаниям прибора, а на каждое зарегистрированное в квартире лицо. Как следствие, сумма в платежке может вырасти в разы и вылиться в тысячи или даже в десятки тысяч гривен. Просрочка поверки. Своевременная поверка счетчиков горячей воды обязательна (обычно раз в 4 года). Если срок поверки истек, прибор снимается с учета автоматически. В таком случае начисления также переводятся на общие нормативы, которые со временем накапливают огромный долг.

Почему нельзя просто вызвать частного мастера для "проверки"

Некоторые граждане, испугавшись санкций, пытаются решить проблему самостоятельно: вызывают частную сантехнику или постороннюю сертифицированную компанию, чтобы те провели "поверку" или замену счетчика без ведома поставщика горячей воды. Делать это строго воспрещено.

Любые манипуляции со счетчиком (демонтаж, ремонт, поверка или замена), требующие снятия пломбы, должны производиться исключительно после предварительного уведомления и при присутствии представителя компании-поставщика или после получения официального разрешения на распломбирование.

Если частный мастер снимет старый счетчик со сорванной пломбой и поставит новый, во время первой официальной проверки контролер зафиксирует факт несанкционированного демонтажа и отсутствие старой пломбы. Это автоматически будет рассматриваться как попытка скрыть незаконное вмешательство в работу устройства учета (например, использование магнитов). В таком случае, максимального штрафа и колоссальных начислений по нормативам избежать уже не удастся.

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