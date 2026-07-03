Больше никаких очередей в "АТБ": секретный лайфхак, о котором знают единицы

Нет нужды толкаться в толпе

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Очередь на кассах в "АТБ" можно избежать легальным способом. Этот простой лайфхак поможет не тратить драгоценное время жизни в длинных очередях.

О том, как купить что-то в "АТБ" и не стоять в очереди, в соцсети TikTok рассказал Андрей Пельвецкий. Перед походом в магазин нужно воспользоваться приложением "АТБ" и сделать интернет-заказ.

В приложении нужно положить в корзину нужные товары, выбрать "самовывоз" и оплатить покупку. Придя в магазин, необходимо подойти к точке выдачи интернет-заказов. На вывеске обычно написано, что они обслуживаются вне очереди.

Работник магазина приносит ваш товар и пробивает его на кассе. При этом покупатель, сделавший интернет-заказ не стоит в очереди, он забирает свои покупки, не теряя времени.

Правило "пяти" в "АТБ" — когда должны открыть дополнительные кассы

К слову, сеть имеет четкие правила относительно того, какой может быть очередь при наличии не работающих касс. Так, если в очереди более пяти человек, должны открывать дополнительные кассы. В этом случае следует обратиться к работникам магазина с просьбой это сделать.

Почему в "АТБ" возник дефицит некоторых продуктов. Инфографика: "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном способе не стоять в очереди в "АТБ". Как воспользоваться функцией "Скануй покупай".