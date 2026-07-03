Укр

Ни омлет, ни глазунья: как пожарить яйца в разы вкуснее

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Яйца
Яйца. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новый рецепт яиц на завтрак

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Одним из самых популярных блюд на завтрак остаются жареные яйца. Одни неизменно готовят омлет, другие отдают предпочтение яичнице с жидким желтком. Но если хочется разнообразить привычное меню, необязательно выбирать между этими вариантами. Можно приготовить омлет и яичницу-глазунью 2 в 1.

Идею показала в своем TikTok пользовательница под ником kaitsliving. Блюдо получило название "фрэмбл-эгг" — от английских scrambled (болтунья) и fried (жареная).

Суть рецепта в том, чтобы приготовить оба вида яичницы одновременно на одной сковороде, просто разделив желтки. Один желток остается целым и готовится отдельно, как глазунья с жидкой серединой, а остальная масса из белков и второго желтка взбивается и жарится рядом как обычная болтунья. В итоге на тарелке получается сразу две текстуры и вкуса в одном блюде.

Как приготовить фрэмбл-эгг

Рецепт блюда очень простой.

  1. Разогрейте сковороду среднего размера на среднем огне, растопите примерно чайную ложку сливочного масла или смажьте поверхность растительным.
  2. Уменьшите огонь.
  3. Разбейте в сковороду два яйца, аккуратно отделив один желток от остальной массы.
  4. Быстро взбейте вилкой оставшиеся два белка и один желток прямо на сковороде. Эта часть и станет болтуньей.
  5. Жарьте до нужной степени готовности, а в конце аккуратно выложите сверху желток.
  6. Посолите и поперчите по вкусу.

Как разнообразить блюдо

В болтунью можно добавлять что угодно — тертый сыр, свежую зелень, кусочки овощей, бекон или ломтики копченого лосося. Главное подготовить начинку заранее, потому что сама яичница готовится очень быстро и отвлекаться на нарезку продуктов уже не получится.

Теги:
#Рецепты #Яйца #Яичница #Омлет #Лайфхак