Ни омлет, ни глазунья: как пожарить яйца в разы вкуснее
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Новый рецепт яиц на завтрак
Одним из самых популярных блюд на завтрак остаются жареные яйца. Одни неизменно готовят омлет, другие отдают предпочтение яичнице с жидким желтком. Но если хочется разнообразить привычное меню, необязательно выбирать между этими вариантами. Можно приготовить омлет и яичницу-глазунью 2 в 1.
Идею показала в своем TikTok пользовательница под ником kaitsliving. Блюдо получило название "фрэмбл-эгг" — от английских scrambled (болтунья) и fried (жареная).
Суть рецепта в том, чтобы приготовить оба вида яичницы одновременно на одной сковороде, просто разделив желтки. Один желток остается целым и готовится отдельно, как глазунья с жидкой серединой, а остальная масса из белков и второго желтка взбивается и жарится рядом как обычная болтунья. В итоге на тарелке получается сразу две текстуры и вкуса в одном блюде.
Как приготовить фрэмбл-эгг
Рецепт блюда очень простой.
- Разогрейте сковороду среднего размера на среднем огне, растопите примерно чайную ложку сливочного масла или смажьте поверхность растительным.
- Уменьшите огонь.
- Разбейте в сковороду два яйца, аккуратно отделив один желток от остальной массы.
- Быстро взбейте вилкой оставшиеся два белка и один желток прямо на сковороде. Эта часть и станет болтуньей.
- Жарьте до нужной степени готовности, а в конце аккуратно выложите сверху желток.
- Посолите и поперчите по вкусу.
Как разнообразить блюдо
В болтунью можно добавлять что угодно — тертый сыр, свежую зелень, кусочки овощей, бекон или ломтики копченого лосося. Главное подготовить начинку заранее, потому что сама яичница готовится очень быстро и отвлекаться на нарезку продуктов уже не получится.