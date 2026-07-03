Ні омлет, ні глазунья: як посмажити яйця в рази смачніше
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Новий рецепт яєць на сніданок
Однією з найпопулярніших страв на сніданок залишаються смажені яйця. Одні незмінно готують омлет, інші віддають перевагу яєчні з рідким жовтком. Але якщо хочеться урізноманітнити звичне меню, необов'язково вибирати між цими варіантами. Можна приготувати омлет і яєчню-глазунью 2 в 1.
Ідею показала у своєму TikTok користувач під ніком kaitsliving. Страва отримала назву "фрембл-егг" — від англійських scrambled (бовтанка) і fried (смажена).
Суть рецепту в тому, щоб приготувати обидва види яєчні одночасно на одній сковороді, просто розділивши жовтки. Один жовток залишається цілим і готується окремо, як глазуня з рідкою серединою, а решта маси з білків і другого жовтка збивається і смажиться поруч як звичайна базікання. У результаті на тарілці виходить відразу дві текстури та смаку в одній страві.
Як приготувати фрембл-егг
Рецепт страви дуже простий.
- Розігрійте сковороду середнього розміру на середньому вогні, розтопіть приблизно чайну ложку вершкового масла або змастіть поверхню олією.
- Зменште вогонь.
- Розбийте в сковороду два яйця, акуратно відокремивши один жовток від решти маси.
- Швидко збийте виделкою два білки, що залишилися, і один жовток прямо на сковороді. Ця частина і стане бовтанкою.
- Смажте до потрібного ступеня готовності, а в кінці акуратно викладіть зверху жовток.
- Посоліть і поперчіть за смаком.
Як урізноманітнити страву
У бовтанку можна додавати що завгодно — тертий сир, свіжу зелень, шматочки овочів, бекон або скибочки копченого лосося. Головне підготувати начинку заздалегідь, тому що сама яєчня готується дуже швидко і відволікатися на нарізання продуктів уже не вийде.