Ні омлет, ні глазунья: як посмажити яйця в рази смачніше

Новий рецепт яєць на сніданок

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Однією з найпопулярніших страв на сніданок залишаються смажені яйця. Одні незмінно готують омлет, інші віддають перевагу яєчні з рідким жовтком. Але якщо хочеться урізноманітнити звичне меню, необов'язково вибирати між цими варіантами. Можна приготувати омлет і яєчню-глазунью 2 в 1.

Ідею показала у своєму TikTok користувач під ніком kaitsliving. Страва отримала назву "фрембл-егг" — від англійських scrambled (бовтанка) і fried (смажена).

Суть рецепту в тому, щоб приготувати обидва види яєчні одночасно на одній сковороді, просто розділивши жовтки. Один жовток залишається цілим і готується окремо, як глазуня з рідкою серединою, а решта маси з білків і другого жовтка збивається і смажиться поруч як звичайна базікання. У результаті на тарілці виходить відразу дві текстури та смаку в одній страві.

Як приготувати фрембл-егг

Рецепт страви дуже простий.

Розігрійте сковороду середнього розміру на середньому вогні, розтопіть приблизно чайну ложку вершкового масла або змастіть поверхню олією. Зменште вогонь. Розбийте в сковороду два яйця, акуратно відокремивши один жовток від решти маси. Швидко збийте виделкою два білки, що залишилися, і один жовток прямо на сковороді. Ця частина і стане бовтанкою. Смажте до потрібного ступеня готовності, а в кінці акуратно викладіть зверху жовток. Посоліть і поперчіть за смаком.

Як урізноманітнити страву

У бовтанку можна додавати що завгодно — тертий сир, свіжу зелень, шматочки овочів, бекон або скибочки копченого лосося. Головне підготувати начинку заздалегідь, тому що сама яєчня готується дуже швидко і відволікатися на нарізання продуктів уже не вийде.