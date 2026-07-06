Как французы спасаются от жары: странный лайфхак с мелом, который поначалу трудно понять

Во Франции на фоне аномального зноя, когда температура в отдельных регионах превышает +40 °C, жители массово начали использовать необычный способ защиты жилья от перегрева.

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На первый взгляд он выглядит скорее как эксперимент или даже ошибка, однако именно этот метод стремительно приобрел популярность в городах и даже в учебных заведениях. Речь идет об отделке окон специальной белой смесью, временно изменяющей их свойства. Эксперты отмечают, что за этим явлением стоит вполне обоснованная физика отражения солнечного излучения. Об этом говорится на портале "BBC".

В чем суть необычного способа

Жители Франции используют меловой раствор, который наносят на стекло окон. После высыхания образуется белая матовая пленка, что частично блокирует проникновение солнечного тепла в помещение. Такой эффект достигается благодаря свойствам карбоната кальция, который отражает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение — именно те компоненты солнечного света, наиболее нагревающие поверхности.

В результате помещение нагревается гораздо медленнее, а температура внутри может быть ниже даже без использования кондиционеров. Именно простота метода сделала его популярным в периоды пиковой жары, когда традиционные системы охлаждения не всегда доступны или экономически выгодны.

Почему этот метод стал настолько популярен

Спрос на мел во Франции резко возрос после волн аномальной жары. В отдельных регионах его начали использовать не только в жилых домах, но и в школах и административных зданиях как временное средство борьбы с перегревом. Хотя специалисты подчеркивают, что это не замена полноценной теплоизоляции, в критических условиях метод позволяет снизить температуру в помещениях и улучшить комфорт обитания.

Отдельные исследования подтверждают эффект от белых покрытий: они способны уменьшать нагрев поверхностей и отчасти компенсировать отсутствие кондиционирования, особенно в плотной городской застройке.

Есть ли альтернативы этому решению

Наряду с мелом, ученые и энтузиасты тестируют другие нетрадиционные способы охлаждения помещений. Среди них – специальные светоотражающие краски и покрытия, которые могут снижать температуру внутри зданий еще эффективнее. В лабораторных условиях такие материалы демонстрируют способность отражать большую часть солнечного излучения и уменьшать нагрев стен на несколько градусов.

Таким образом, французский "меловой лайфхак" стал не только вирусным трендом, но и примером того, как простые материалы могут помочь временно в борьбе с экстремальными погодными условиями.