Зальет дождями и охладит до +13? Когда Киев могут ждать самые прохладные дни июля

Температурные качели ждут украинцев на протяжении всего месяца

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В ближайшие дни Киев ожидает прохладная и дождливая погода. Моментами столбики термометров могут опускаться вплоть до +13 градусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, по данным "Укргидрометцентра", в следующие дни в столице похолодает до +20…+13 градусов (к 9 июля). В дальнейшем температура воздуха будет находиться на уровне +22…+29 градусов. В этот период также возможны частые дожди.

Погода в Киеве

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты погодного сервиса Meteofor. По их прогнозу, к 9 июля в столице похолодает до +19…+13 градусов. Позже ожидается небольшое потепление до +22…+26 градусов. Возможны частые осадки в виде дождей. 13 июля возможна гроза.

Погода в Киеве

Когда может вернутся жара

Ранее кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" объяснял, что ближе к середине июля на территорию Украины снова вернутся аномально высокие температуры. Вероятно, температурный фон выше климатической нормы продержится в нашей стране до конца месяца с некоторыми колебаниями.

Прогноз погоды на июль 2026 года. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы наштамповали мемов об аномальной жаре.