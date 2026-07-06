Зальет дождями и охладит до +13? Когда Киев могут ждать самые прохладные дни июля
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Температурные качели ждут украинцев на протяжении всего месяца
В ближайшие дни Киев ожидает прохладная и дождливая погода. Моментами столбики термометров могут опускаться вплоть до +13 градусов.
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, по данным "Укргидрометцентра", в следующие дни в столице похолодает до +20…+13 градусов (к 9 июля). В дальнейшем температура воздуха будет находиться на уровне +22…+29 градусов. В этот период также возможны частые дожди.
Аналогичного мнения придерживаются и специалисты погодного сервиса Meteofor. По их прогнозу, к 9 июля в столице похолодает до +19…+13 градусов. Позже ожидается небольшое потепление до +22…+26 градусов. Возможны частые осадки в виде дождей. 13 июля возможна гроза.
Когда может вернутся жара
Ранее кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" объяснял, что ближе к середине июля на территорию Украины снова вернутся аномально высокие температуры. Вероятно, температурный фон выше климатической нормы продержится в нашей стране до конца месяца с некоторыми колебаниями.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы наштамповали мемов об аномальной жаре.