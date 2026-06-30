До +18 через несколько дней: стало известно, когда в Киеве может резко испортиться погода (фото)

Температурные показатели начнут стремительно падать

Погода в Киеве может ненадолго ухудшиться, но вместе с облаками в столицу наконец-то придет прохлада. Столицу тоже может залить дождями.

По данным синоптического прогноза в месяц от сайта "Цель Погода", жаркие дни начала июля сменятся приятной свежестью уже в конце этой недели.

Уже в пятницу, 3 июля, киевляне ощутят существенное ослабление жары, ведь столбики термометров днем опустятся до приятных +21°C, а небо на весь день затянет плотными облаками.

Погода в Киеве

Настоящим пиком прохлады станет суббота, 4 июля, которая обещает быть самым холодным днем недели. В этот день синоптики прогнозируют всего +18°C в дневные часы и +13°C ночью, к тому же горожанам стоит быть готовыми к небольшому дождю, как видно на прогнозе "Цель Погода" в файле дощ.

Однако уже в воскресенье, 5 июля, температура воздуха начнет стабилизироваться и будет держаться на отметке +21°C, а пасмурное небо сменится комфортной переменной облачностью.

В понедельник и вторник, 6 и 7 июля, прохладная погода еще задержится в городе — синоптики прогнозируют +22°C и +19°C соответственно.

Что будет дальше

После 8 июля лето снова начнет брать свое: температура постепенно вырастет до комфортных +25…+27°C, а в конце следующей недели (10-11 июля) возможен новый всплеск жары до +31…+34°C.

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