Заллє дощами і охолодить до +13? Коли на Київ можуть чекати найпрохолодніші дні липня
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Температурна гойдалка чекає на українців протягом усього місяця
Найближчими днями на Київ очікує прохолодна і дощова погода. Моментами стовпчики термометрів можуть опускатися до +13 градусів.
Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними "Укргідрометцентру", у наступні дні у столиці похолодає до +20…+13 градусів (до 9 липня). Надалі температура повітря перебуватиме на рівні +22…+29 градусів. У цей період також можливі часті дощі.
Подібної думки дотримуються і фахівці погодного сервісу Meteofor. За їх прогнозом, до 9 липня у столиці похолодає до +19…+13 градусів. Пізніше очікується невелике потепління до +22…+26 градусів. Можливі часті опади у вигляді дощів. 13 липня можлива гроза.
Коли може повернутися спека
Раніше кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" пояснював, що ближче до середини липня на територію України знову повернуться аномально високі температури. Ймовірно, температурне тло вище за кліматичну норму протримається в нашій країні до кінця місяця з деякими коливаннями.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці наштампували мемів про аномальну спеку.