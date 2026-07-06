Заллє дощами і охолодить до +13? Коли на Київ можуть чекати найпрохолодніші дні липня

Температурна гойдалка чекає на українців протягом усього місяця

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Найближчими днями на Київ очікує прохолодна і дощова погода. Моментами стовпчики термометрів можуть опускатися до +13 градусів.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними "Укргідрометцентру", у наступні дні у столиці похолодає до +20…+13 градусів (до 9 липня). Надалі температура повітря перебуватиме на рівні +22…+29 градусів. У цей період також можливі часті дощі.

Погода у Києві

Подібної думки дотримуються і фахівці погодного сервісу Meteofor. За їх прогнозом, до 9 липня у столиці похолодає до +19…+13 градусів. Пізніше очікується невелике потепління до +22…+26 градусів. Можливі часті опади у вигляді дощів. 13 липня можлива гроза.

Погода у Києві

Коли може повернутися спека

Раніше кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" пояснював, що ближче до середини липня на територію України знову повернуться аномально високі температури. Ймовірно, температурне тло вище за кліматичну норму протримається в нашій країні до кінця місяця з деякими коливаннями.

Прогноз погоди на липень 2026 року. Інфографіка ІІ/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці наштампували мемів про аномальну спеку.