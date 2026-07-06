Тараканы сбегут сами: какая популярная специя отпугивает вредителей почти на неделю

Обычная приправа может стать неожиданным помощником в борьбе с тараканами

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Многие люди для борьбы с тараканами используют химические средства, однако существуют и естественные альтернативы. Одной из них оказался орегано – ароматная специя, которую часто добавляют в пиццу, пасту и другие блюда.

Ученые утверждают, что ее эфирное масло способно отпугивать насекомых долгое время после нанесения, сообщает Okdiario.

Научное подтверждение этому предоставило исследование специалистов Университета медицинских наук Ахваза Джундишапура (Иран). Эффективность его эфирного масла оценили на уровне от 96,5% до 99,1%, а защитное действие на обработанных поверхностях сохранялось не менее семи дней.

Средство рекомендуют наносить в местах, где тараканы могут проникать в дом: возле плинтусов, в щелях, за холодильником или другой бытовой техникой.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", тараканы живут даже без головы: как это возможно и от чего они в конце концов умирают.