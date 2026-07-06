Таргани втечуть самі: яка популярна спеція відлякує шкідників майже на тиждень

Звичайна приправа може стати несподіваним помічником у боротьбі з тарганами

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Багато людей для боротьби з тарганами використовують хімічні засоби, однак існують і природні альтернативи. Однією з них виявився орегано — ароматна спеція, яку часто додають до піци, пасти та інших страв.

Науковці стверджують, що її ефірна олія здатна відлякувати комах довгий час після нанесення, повідомляє Okdiario.

Наукове підтвердження цьому надало дослідження фахівців з Університету медичних наук Ахваза Джундішапура (Іран). Ефективність ієї ефірної олії оцінили на рівні від 96,5% до 99,1%, а захисна дія на оброблених поверхнях зберігалася щонайменше сім днів.

Засіб рекомендують наносити у місцях, де таргани можуть проникати до будинку: біля плінтусів, у щілинах, за холодильником або іншою побутовою технікою.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", таргани живуть навіть без голови: як це можливо та від чого вони зрештою помирають.