Урожай по угрозой? В Украине началось нашествие саранчи, где уже ее видели (видео)
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Город атакует насекомое, которое в определенных условиях формирует крупные стаи и влияет на сельское хозяйство
С наступлением сильной жары в Украине началось нашествие саранчи. Ее уже успели заметить жители Одессы, поскольку в городе ее огромное количество.
Соответствующие кадры были опубликованы в местных пабликах. На фото и видео можно заметить, что насекомые скачут по улицам, а по словам некоторых очевидцев, местами она даже "падает просто с неба".
Она также залетает на балконы, что уже становится проблемой для местных жителей. Об этом пишет издание "Одеське життя".
"Шел из гаража домой всего пять минут, по дороге насчитал штук 20 саранчи на асфальте. Посмотрел, в пабликах пишут о том же – саранча на ул. Заболотного", – рассказывает в "Фейсбуке" горожанин.
Также насекомых замечали на Дерибасовской.
Замечать саранчу начали и в Запорожье. В местных пабликах появились соответствующие кадры.
В прошлом году с наступлением жары в Украине также было нашествие этих насекомых. Так, например, в Кушугумской громаде Запорожской области стаи саранчи уничтожали урожаи фермеров и поразили 30% посевов подсолнечника. В громаде пытались бороться с вредителем, обрабатывая вручную территории. Однако должного результата это не дало. Основным препятствием в эффективной борьбе с насекомыми является отсутствие специализированной техники, которая способна работать на полях с высокими растениями.
Что нужно знать о саранче
Саранча — это вид кузнечикоподобных насекомых, которые обычно живут в степях и сельской местности и питаются растениями. В обычных условиях она ведёт одиночный образ жизни и не представляет большой угрозы.
Однако во время сильной жары и засухи насекомые могут быстро размножаться и собираться в огромные стаи, которые способны перемещаться на большие расстояния и уничтожать посевы.
Энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим ранее рассказывал "Телеграфу", что эти насекомые любят зелень. А если говорить о злаковых культурах, которые уже, например, стоят желтые и готовы к жатве, то они менее интересны насекомым.
"Они их преимущественно не трогают, потому что там мало чего питательного для них. Поэтому они перебрасываются преимущественно на зелень", — говорит эксперт.
Также собеседник рассказал, что саранча может питаться виноградом.
Евгений Халаим говорил, что активность саранчи утихает, как только спадает жара. То есть, ближе к сентябрю, но в зависимости от погодных условий в тот или иной год.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на юге Украины обосновался полосатый хищник. Его укус может вызвать паралич.