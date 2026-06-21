Урожай по угрозой? В Украине началось нашествие саранчи, где уже ее видели (видео)

Город атакует насекомое, которое в определенных условиях формирует крупные стаи и влияет на сельское хозяйство

С наступлением сильной жары в Украине началось нашествие саранчи. Ее уже успели заметить жители Одессы, поскольку в городе ее огромное количество.

Соответствующие кадры были опубликованы в местных пабликах. На фото и видео можно заметить, что насекомые скачут по улицам, а по словам некоторых очевидцев, местами она даже "падает просто с неба".

Она также залетает на балконы, что уже становится проблемой для местных жителей. Об этом пишет издание "Одеське життя".

Саранча в Одессе. Фото: Соцсети

"Шел из гаража домой всего пять минут, по дороге насчитал штук 20 саранчи на асфальте. Посмотрел, в пабликах пишут о том же – саранча на ул. Заболотного", – рассказывает в "Фейсбуке" горожанин.

Также насекомых замечали на Дерибасовской.

Замечать саранчу начали и в Запорожье. В местных пабликах появились соответствующие кадры.

В прошлом году с наступлением жары в Украине также было нашествие этих насекомых. Так, например, в Кушугумской громаде Запорожской области стаи саранчи уничтожали урожаи фермеров и поразили 30% посевов подсолнечника. В громаде пытались бороться с вредителем, обрабатывая вручную территории. Однако должного результата это не дало. Основным препятствием в эффективной борьбе с насекомыми является отсутствие специализированной техники, которая способна работать на полях с высокими растениями.

Что нужно знать о саранче

Саранча — это вид кузнечикоподобных насекомых, которые обычно живут в степях и сельской местности и питаются растениями. В обычных условиях она ведёт одиночный образ жизни и не представляет большой угрозы.

Что нужно знать о саранче. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Однако во время сильной жары и засухи насекомые могут быстро размножаться и собираться в огромные стаи, которые способны перемещаться на большие расстояния и уничтожать посевы.

Нашествие саранчи. Фото: Википедия

Энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим ранее рассказывал "Телеграфу", что эти насекомые любят зелень. А если говорить о злаковых культурах, которые уже, например, стоят желтые и готовы к жатве, то они менее интересны насекомым.

"Они их преимущественно не трогают, потому что там мало чего питательного для них. Поэтому они перебрасываются преимущественно на зелень", — говорит эксперт.

Также собеседник рассказал, что саранча может питаться виноградом.

Евгений Халаим говорил, что активность саранчи утихает, как только спадает жара. То есть, ближе к сентябрю, но в зависимости от погодных условий в тот или иной год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на юге Украины обосновался полосатый хищник. Его укус может вызвать паралич.