Сохраните впрок: эти 7 продуктов не портятся десятилетиями

Главное – четко соблюдать правила хранения

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Многие украинцы привыкли выбрасывать продукты сразу по истечении срока годности, хотя некоторые могут оставаться безопасными для потребления еще очень долго. При правильном хранении отдельные пищевые продукты не портятся годами.

Такой запас пригодится не только в экстренных ситуациях, но и поможет реже ходить в магазин и сократить количество пищевых отходов, пишет Startlap.

Важно помнить, что термин "лучше употребить до" на упаковках этих продуктов часто означает гарантию производителя по качеству, а не дату, после которой продукт автоматически становится опасным.

К продуктам с самым длительным сроком хранения относятся:

Мед. Благодаря высокому содержанию сахара и низкой влажности он почти не портится. Если мед закристаллизовался, это естественный процесс, а не признак порчи.

Соль. Это природный консервант, который в надлежащих условиях может сохраняться неограниченное время. Единственное, чего следует избегать, – попадание влаги.

Уксус. Высокая кислотность не дает размножаться бактериям и плесени. Даже если со временем изменится цвет или появится осадок, это не обязательно свидетельствует о порче.

Уксус также может храниться годами

Белый рис. Если крупа хранится в сухом герметичном контейнере, она может оставаться пригодной к потреблению много лет. В отличие от белого, бурый рис портится гораздо быстрее из-за более высокого содержания жиров.

Сахар. При отсутствии влаги он может сохраняться практически неограниченное время. Даже если образовались комочки, это не значит, что продукт испортился.

Сухие бобовые. Фасоль, чечевица или нут могут пролежать годами. Со временем они лишь будут нуждаться в более длительной варке.

Горчица. Благодаря уксусу и соли этот соус способен сохранять свои свойства в течение нескольких лет, особенно если упаковка не открыта.

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