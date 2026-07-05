Оставьте это фабрикам: какую консервацию в 2026 году выгоднее купить, чем делать самому

Выйдет и проще, и дешевле, если взять готовые закатки в магазине

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Многие хорошие хозяйки продолжают делать домашние заготовки на зиму — и чтобы сэкономить, и чтобы деть куда-то урожай. Но некоторые овощи все же лучше есть свежими, а консервированные проще купить.

Как рассказала "Телеграфу" опытный садовод из Днепропетровской области, а по совместительству повар 3-го разряда Ирина Семчишина, речь идет о заготовках зеленого горошка и кукурузы.

Из консервации лучше всего покупать в магазине сладкую кукурузу и горошек. Если это выращивать самостоятельно, то оптимально употреблять эти продукты сразу в пищу. А вот консервировать — слишком большая морока, особенно с учетом того, что кукуруза и горох любят "взрываться" - рассказывает Семчишина.

Кроме сложностей непосредственно с процессом консервации, готовый зеленый горошек и кукуруза еще и весьма дешевы — ведь по акции баночку можно купить по цене от 35 гривен. Эти овощи в свежем виде как правило стоят дороже, чем в консервированном.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая консервация никогда не сравнится с магазинной — ее советуют и дальше закрывать хозяйкам дома, так и вкуснее, и выгоднее по деньгам.