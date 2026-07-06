Збережіть про запас: ці 7 продуктів не псуються десятиліттями

Головне – чітко дотримуватись правил зберігання

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Багато українців звикли викидати продукти одразу після закінчення терміну придатності, хоча деякі з них можуть залишатися безпечними для споживання ще дуже довго. За умови правильного зберігання окремі харчові продукти не псуються роками.

Такий запас стане у пригоді не лише в екстрених ситуаціях, а й допоможе рідше ходити до магазину і скоротити кількість харчових відходів, пише Startlap.

Важливо пам'ятати, що термін "краще спожити до" на упаковках цих продуктів часто означає гарантію виробника щодо якості, а не дату, після якої продукт автоматично стає небезпечним.

До продуктів із найдовшим терміном зберігання належать:

Мед. Завдяки високому вмісту цукру та низькій вологості він майже не псується. Якщо мед закристалізувався, це природний процес, а не ознака псування.

Сіль. Це природний консервант, який за належних умов може зберігатися необмежений час. Єдине, чого варто уникати, — потрапляння вологи.

Оцет. Висока кислотність не дає розмножуватися бактеріям і цвілі. Навіть якщо з часом зміниться колір або з'явиться осад, це не обов'язково свідчить про псування.

Оцет також може зберігатися роками

Білий рис. Якщо він зберігається в сухому герметичному контейнері, то може залишатися придатним до споживання багато років. На відміну від нього, бурий рис псується значно швидше через вищий вміст жирів.

Цукор. За відсутності вологи він також може зберігатися практично необмежений час. Навіть якщо утворилися грудочки, це не означає, що продукт зіпсувався.

Сухі бобові. Квасоля, сочевиця чи нут можуть пролежати роками. З часом вони лише потребуватимуть довшого варіння.

Гірчиця. Завдяки оцту та солі цей соус здатний зберігати свої властивості протягом кількох років, особливо якщо упаковка не відкрита.

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