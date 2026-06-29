Не выливайте остатки соуса: как сохранить продукты с помощью простого лайфхака

Этот способ позволит избежать пищевых отходов и всегда иметь под рукой готовые порции соуса.

Не торопитесь выливать остатки томатного, сливочного или другого домашнего соуса. Вместо этого их можно заморозить порционно, используя обычную форму для мафинов.

Лайфхак от портала 750G поможет снизить количество пищевых отходов и значительно упростит приготовление будущих блюд. Речь идет о замораживании порциями.

Для этого достаточно перелить охлажденный соус в силиконовые или антипригарные формы для мафинов, не заполняя их до самого края, поскольку при замерзании жидкость увеличивается в объеме. Затем форму нужно поставить в морозильную камеру на несколько часов, пока содержимое полностью не затвердеет.

Это облегчит процесс приготовления в будущем

После этого порции легко вынимаются из формы. Их рекомендуют переложить в герметичный пакет или контейнер, подписать дату замораживания и снова убрать в морозилку. Так соус не будет занимать много места, а нужное количество можно получить в любой момент.

Такой способ особенно удобен для томатных соусов, болоньезе, песто, подливок, бульонов или сливочных оснований для будущих блюд. Замороженные порции можно сразу добавлять на горячую сковороду или в кастрюлю без предварительного размораживания, если это позволяет рецепт.

Помимо экономии продуктов, этот метод помогает сэкономить время. Однажды приготовив большую порцию соуса, в дальнейшем можно быстро использовать готовые заготовки для пасты, запеканок, рагу или супов.

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