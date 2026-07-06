Кот нагадил в тапки не просто так: ветеринар объяснил, что на самом деле означает это поведение

Почему домашние любимцы делают пакости

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Котики могут не только ласково мурлыкать, но и приносить неприятности, например, накакать в тапки или на кровать. Возникает вопрос: это настоящая месть или люди просто приписывают животным свою психологию?

О том, что на самом деле мотивирует котов делать пакости, "Телеграфу" рассказал фелинолог, ветеринарный терапевт, кардиолог, визуальный диагност, преподаватель "Ветеринарного колледжа Зоолюкс" Илья Лебедев.

"Во-первых, у котов это сложно назвать местью, прям такое осмысленное поведение, которое обычно характерно для людей. Но у котов оно физически присутствует, то есть научно доказано, что они могут запомнить вариант ущерба, причиненного определенным конкретным человеком, с небольшим промежутком времени, зависит от когтитивных способностей самого кота, со временем проявить то, что ему точно не понравится", – сказал специалист.

Он заметил, что с точки зрения понимания, что человеку нравится, а что нет, коты на этом этапе уже "съели собаку".

"Потому что это жесткие манипуляторы с начала того, как коты начали общаться с людьми. Очень важная ремарка – мы не приучили кота жить с человеком. Мы не приручили кота, как можно сказать с собаками", – объяснил Лебедев.

Илья Лебедев

Врач добавил, что это вынужденный вариант взаимодействия из-за того, что усатым было выгодно жить рядом с людьми, они самостоятельно приняли такое решение.

"Когда люди овладели землей, у них появлялись помещения, где они собирали зерно. И в природных зонах жизни кошек нормальная их добыча – это грызуны. Грызуны приходили чаще туда, где больше зерна. То есть в здания, где люди собирали зерно", – рассказал он.

По словам фелинолога, коты поняли, что рядом с человеком можно найти больше добычи. И иногда стали чаще туда появляться, коммуницировать. Так что вариант приручения не состоялся – эти независимые животные самостоятельно решили, что им комфортно находиться рядом с человеком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как понять, что ваш кот ненавидит улицу.