Кіт нагадив у капці не просто так: ветеринар пояснив, що насправді означає ця поведінка

Чому домашні улюбленці роблять капості

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Котики можуть не тільки лагідно муркотіти, але й приносити неприємності, наприклад, накакати у капці або на ліжко. Виникає питання: це справжня помста, чи люди просто приписують тваринам свою психологію?

Про те що насправді мотивує котів робити капості, "Телеграфу" розповів фелінолог, ветеринарний терапевт, кардіолог, візуальний діагност, викладач "Ветеринарного коледжу Зоолюкс" Ілля Лєбєдєв.

"По-перше, у котів це складно назвати помстою, прям така осмислена поведінка, яка зазвичай для людей характерна. Але у котів вона фізично присутня, тобто науково доведено, що вони можуть запам'ятати варіант шкоди, котра була заподіяна певною конкретною людиною, із невеликим проміжком часу, залежить від когнітивних здібностей самого кота, з часом проявити щось, що йому точно не сподобається", – сказав фахівець.

Він зауважив, що з погляду розуміння, що людині подобається, а що ні, коти на цьому етапі вже "з'їли собаку".

"Тому, що це жорсткі маніпулятори від початку того, як коти почали комунікувати з людьми. Дуже важлива ремарка – ми не привчили кота жити з людиною. Ми не приручили кота, як можна сказати з собаками", – пояснив Лєбєдєв.

Ілля Лєбєдєв

Лікар додав, що це вимушений варіант взаємодії через те, що вусатим було вигідно жити поруч з людьми, вони самостійно ухвалили таке рішення.

"Коли люди опанували землю, в них з'являлися приміщення, де вони збирали зерно. І в природних зонах життя котів нормальна їх здобич – це гризуни. Гризуни приходили частіше туди, де більше зерна. Тобто в будівлі, де люди збирали зерно", – розповів він.

За словами фелінолога, коти зрозуміли, що поруч з людиною можна знайти більше здобичі. І час від часу почали частіше туди з'являтись, комунікувати. Тож варіант приручення не відбувся – ці незалежні тварини самостійно вирішили, що їм комфортно перебувати поруч з людиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зрозуміти, що ваш кіт ненавидить вулицю.