"Я такого еще не видела". Кот украинки стал звездой сети (видео)

Владелица говорит, что ест он как конь

Украинка удивила сеть, показав размеры своего кота. Зевс, которого она в шутку называет Гитлер, – черный мейн-кун с белым усом.

Видео с домашним любимцем уже набрало тысячи просмотров и сотни комментариев. Пользователи не просто восхищались котом, они еще и шутили.

"Смотрите, какой у меня огромный кот. Зевс, но когда будит меня в 4 утра, чтобы я дала есть, называю его Гитлер", — говорит автор видео.

На кадрах видно, что даже для мейн-куна этот кот довольно большой и тяжелый. Он имеет черную пушистую шерсть и длинный белый ус слева. Лапы у кота стандартные – 5 пальчиков на передних и четыре на задних, хотя есть особи с 6 и 7 пальцами.

В комментариях пользователи были в восторге от кота и называли его козаком. Некоторые шутили, что Зевс весит как пол хозяйки и это она живет у него, а не наоборот. Люди писали:

Какой у него ус! Козак!

Это не у вас кот, это вы у кота.

Ох и хороший же! Господин Коцкий настоящий.

Весит, как пол хозяйки.

О это так котяка, ничего подобного никогда не видела! Очень большой!

Шикарный кошак!

Особенно белый ус.

Красавчик, а какой роскошный белый ус.

Для справки

Мейн-кун – это одна из самых больших и самых известных пород домашних кошек. Они известны своими значительными размерами, роскошной шерстью, кистями на ушах и дружелюбным, покладистым характером. Самцы могут достигать 6-13 кг, а самки — 4,5-7,5 кг.

Кот мэйн-кун

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