Секрет сочных котлет без лишнего жира: что добавить в фарш и как правильно жарить
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Один простой продукт сделает котлеты сочными
Иногда после котлет на тарелке остается лужица масла, а во рту долгое время держится тяжелое жирное послевкусие. Причина не всегда в качестве мяса или количестве масла, на котором готовилось блюдо.
О простых способах решения этой проблемы рассказали польские кулинарные эксперты на портале Pysznosci.
На жирность котлет больше всего влияет состав фарша и температура жира на сковороде. Когда мясной сок при жарке вытекает из котлеты, внутри образуются микропустоты, которые заполняет масло. Чем больше сока "убегает", тем больше жира впитывает котлета взамен.
Вторая причина — слишком холодное масло. Если выложить котлеты на сковороду, где жир еще не разогрелся до нужной температуры, панировка не успевает быстро схватиться корочкой, и масло мгновенно проникает внутрь, прежде чем котлета успевает "закрыться".
Что добавить в котлеты, чтобы они не были жирными
Один из самых простых способов сделать котлеты менее жирными — добавить в фарш немного тертого картофеля. Крахмал, содержащийся в картофеле, связывает воду внутри котлеты и удерживает мясной сок. В результате внутри котлеты остается меньше свободного пространства, и она впитывает меньше масла со сковороды, оставаясь при этом сочной.
Как жарить котлеты правильно
Не менее важный момент — не спешить выкладывать котлеты на сковороду. Жир должен разогреться до 160–180 градусов. Проверить это без термометра легко: опустите в масло деревянную ложку — если вокруг нее сразу появляется много мелких пузырьков, температура подходящая.
Если же выложить котлеты в недогретое масло, оно мгновенно впитается внутрь, и никакой картофель в фарше уже не поможет.