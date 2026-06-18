Секрет сочных котлет без лишнего жира: что добавить в фарш и как правильно жарить

Один простой продукт сделает котлеты сочными

Иногда после котлет на тарелке остается лужица масла, а во рту долгое время держится тяжелое жирное послевкусие. Причина не всегда в качестве мяса или количестве масла, на котором готовилось блюдо.

О простых способах решения этой проблемы рассказали польские кулинарные эксперты на портале Pysznosci.

На жирность котлет больше всего влияет состав фарша и температура жира на сковороде. Когда мясной сок при жарке вытекает из котлеты, внутри образуются микропустоты, которые заполняет масло. Чем больше сока "убегает", тем больше жира впитывает котлета взамен.

Вторая причина — слишком холодное масло. Если выложить котлеты на сковороду, где жир еще не разогрелся до нужной температуры, панировка не успевает быстро схватиться корочкой, и масло мгновенно проникает внутрь, прежде чем котлета успевает "закрыться".

Что добавить в котлеты, чтобы они не были жирными

Один из самых простых способов сделать котлеты менее жирными — добавить в фарш немного тертого картофеля. Крахмал, содержащийся в картофеле, связывает воду внутри котлеты и удерживает мясной сок. В результате внутри котлеты остается меньше свободного пространства, и она впитывает меньше масла со сковороды, оставаясь при этом сочной.

Пышные и сочные котлеты. Фото: Meta.ua

Как жарить котлеты правильно

Не менее важный момент — не спешить выкладывать котлеты на сковороду. Жир должен разогреться до 160–180 градусов. Проверить это без термометра легко: опустите в масло деревянную ложку — если вокруг нее сразу появляется много мелких пузырьков, температура подходящая.

Если же выложить котлеты в недогретое масло, оно мгновенно впитается внутрь, и никакой картофель в фарше уже не поможет.