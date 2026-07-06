Вентилятор в жару может не спасать: когда он зря тратит электроэнергию
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Он может просто гонять горячий воздух
В жаркие дни вентилятор часто кажется простым способом охладиться, особенно если нет кондиционера. Он может дать ощущение прохлады и облегчить пребывание в комнате.
Однако его эффект может вообще не ощущаться. В некоторых случаях он даже просто перегоняет горячий воздух, не снижая перегрева, как написали в "startlap".
Речь идет о ситуациях, когда в помещении длительное время очень жарко и температура поднимается примерно выше 35 градусов. В таком случае вентилятор не охлаждает воздух, а просто перемещает горячий, не давая реального облегчения.
Эксперты советуют не полагаться только на вентилятор в борьбе с жарой. Если вечером прохладнее, важно проветривать комнату, а днем наоборот — закрывать шторы и жалюзи, чтобы уменьшить нагрев помещения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о необычном и одновременно дешевом способе, который используют во Франции, чтобы уменьшить нагрев окон и легче переносить жару в помещении без дополнительных затрат на охлаждение.