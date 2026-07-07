Навесные шкафы проигрывают: эти системы на кухне добавляют больше места и удобства.

С новыми системами хранения больше не придется тянуться к высоким полкам или становиться на стул — все необходимое будет легко доступно

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В кухнях все чаще отказываются от большого количества навесных шкафов. Владельцы жилья делают ставку на более удобные и практичные решения для хранения.

Новый подход помогает освободить пространство и сделать интерьер зрительно более легким. Об альтернативе написали в "na:Temat".

Одним из главных трендов стали глубокие выдвижные ящики вместо привычных верхних шкафов. Они позволяют быстро находить нужные вещи, не тянуться к высоким полкам и эффективнее использовать пространство. Кроме того, такие системы считаются более удобными для ежедневного пользования.

Еще одна популярная тенденция – высокие шкафы от пола до потолка. Они обеспечивают много места для хранения, помогают скрыть бытовую технику и создают более чистый вид кухни. Благодаря этому помещение кажется менее захламленным и более организованным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новом тренде в дизайне кухонь. Гранитные столешницы, годами остававшиеся популярным выбором, постепенно уступают место современным материалам. Специалисты отмечают, что они могут быть более крепкими и практичными в уходе.