Откажитесь от асфальта во дворе: есть альтернатива, которая выдерживает жару и служит более 30 лет
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Какое покрытие гораздо прочнее
Привычный асфальт возле входной двери постепенно теряет популярность. Его все чаще заменяют более современными и долговечными материалами.
Одним из таких вариантов является бетон с открытым наполнителем, который лучше подходит для жаркого климата. Он считается более стойким и долговечным решением, как объяснили в "Ios Andes 142".
Чем он отличается от обычного бетона
Главная особенность этого материала – его поверхность. При производстве верхний слой цемента частично удаляют, благодаря чему на поверхности видны каменные фрагменты. Это создает более фактурный и декоративный вид.
Помимо эстетики это покрытие имеет и практические преимущества. В отличие от асфальта, который может размягчаться под действием высоких температур, бетон с открытым заполнителем лучше переносит жару и отражает солнечный свет, а не нагревается.
Долговечность и уход
При правильном монтаже такое покрытие может служить более 30 лет. Обслуживание минимальное – обычно достаточно обновлять защитное покрытие примерно раз в 5 лет.
В то же время есть и нюансы: стоимость установки обычно выше, чем у обычного асфальта или бетона, из-за более сложного процесса укладки.
Преимущества и ограничения
Материал смотрится привлекательно и хорошо подходит для обустройства двора или входной зоны. Однако в мокрую или зимнюю погоду поверхность может становиться более скользкой, чем классический асфальт.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой альтернативой можно заменить бетон в своем дворе.