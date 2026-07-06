Откажитесь от асфальта во дворе: есть альтернатива, которая выдерживает жару и служит более 30 лет

Какое покрытие гораздо прочнее

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Привычный асфальт возле входной двери постепенно теряет популярность. Его все чаще заменяют более современными и долговечными материалами.

Одним из таких вариантов является бетон с открытым наполнителем, который лучше подходит для жаркого климата. Он считается более стойким и долговечным решением, как объяснили в "Ios Andes 142".

Чем он отличается от обычного бетона

Главная особенность этого материала – его поверхность. При производстве верхний слой цемента частично удаляют, благодаря чему на поверхности видны каменные фрагменты. Это создает более фактурный и декоративный вид.

Помимо эстетики это покрытие имеет и практические преимущества. В отличие от асфальта, который может размягчаться под действием высоких температур, бетон с открытым заполнителем лучше переносит жару и отражает солнечный свет, а не нагревается.

Бетон с открытым заполнителем. Фото: "Ios Andes 142"

Долговечность и уход

При правильном монтаже такое покрытие может служить более 30 лет. Обслуживание минимальное – обычно достаточно обновлять защитное покрытие примерно раз в 5 лет.

В то же время есть и нюансы: стоимость установки обычно выше, чем у обычного асфальта или бетона, из-за более сложного процесса укладки.

Преимущества и ограничения

Материал смотрится привлекательно и хорошо подходит для обустройства двора или входной зоны. Однако в мокрую или зимнюю погоду поверхность может становиться более скользкой, чем классический асфальт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой альтернативой можно заменить бетон в своем дворе.