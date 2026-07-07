Забудьте о брусчатке и плитах во дворе: новое покрытие не боится жары и мороза и не задерживает воду

У них есть серьезный конкурент

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Бетонная брусчатка и плиты долгие годы оставались основным выбором для дворов и террас, но сейчас в дизайне придомовых территорий возникает новый лидер.

Это покрытие не только выглядит более современно, но и решает многие привычные проблемы во время эксплуатации. О нем написали в "Dnevno".

Все больше владельцев домов обращают внимание на так называемый "каменный ковер" или минерально-смоляное покрытие, ранее чаще используемое для коммерческих объектов.

"Каменный ковер". Фото: Prom

Такое покрытие производят из смеси натурального камня и специальной смолы. Для него могут использовать гранит, мрамор, кварц или другие материалы, благодаря чему поверхность выглядит современно и легко вписывается в различные стили дворов, террас и садовых дорожек.

Главное преимущество "каменного ковра" — отсутствие привычных швов, где часто скапливается грязь, растет трава или появляются сорняки. Поэтому за таким покрытием проще ухаживать: его легче убирать, чистить от снега и поддерживать в хорошем состоянии.

Кроме того, материал хорошо выдерживает внешние условия – дождь, мороз, солнечные лучи и перепады температур. Некоторые варианты имеют водопроницаемую структуру, поэтому вода не задерживается на поверхности, и луж образуется меньше.

К недостаткам относится более сложный ремонт в случае повреждения. В отличие от брусчатки, отдельный элемент которой можно заменить, восстановление каменного ковра требует большего объема работ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что асфальт во дворе можно заменить другим покрытием, которое лучше переносит жару и может прослужить десятки лет.