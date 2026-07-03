Обои больше не в моде: какой материал кардинально изменит вид стен

Декоративная штукатурка стала одним из самых популярных способов обновить жилище без дорогого ремонта

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Обои, которые десятилетиями являлись одним из самых распространенных вариантов отделки стен, постепенно теряют популярность. Им на смену приходит декоративная штукатурка.

Этот материал позволяет создать стильный интерьер, скрыть мельчайшие недостатки поверхности и при этом не тратить большие суммы на ремонт. Подробнее о преимуществах расскажет "Телеграф".

Современная декоративная штукатурка давно перестала быть дорогостоящим решением только для дизайнерских проектов. Сегодня в строительных магазинах можно найти бюджетные смеси, которые легко наносятся и подходят даже для самостоятельного ремонта.

Одним из главных преимуществ такого покрытия является долговечность. В отличие от обоев, которые могут отклеиваться, выгорать или повреждаться от влаги, декоративная штукатурка более устойчива к механическим воздействиям.

Еще один плюс – огромный выбор фактур и цветов. С помощью декоративной штукатурки можно создать эффект бетона, натурального камня, мрамора, бархата или даже шелка.

Этот материал не ограничивает вашу фантазию по фактуре

Такие решения особенно популярны в интерьерах в стилях минимализм, лофт, скандинавская и современная классика.

Специалисты также обращают внимание на практичность материала. Большинство современных покрытий можно очищать влажной тряпкой, а отдельные виды даже подходят для кухни, прихожей или других помещений с повышенной нагрузкой.

Впрочем, декоративная штукатурка имеет свои особенности. Для получения идеального результата стены необходимо хорошо подготовить, а нанесение некоторых фактур требует определенных навыков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие ванные комнаты будут в тренде в 2026 году.