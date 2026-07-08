Стекло, пластик или металл: какой контейнер лучше сохранит свежесть продуктов

Не существует универсального контейнера для всех продуктов, но правильный выбор поможет сохранить пищу свежей надолго

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Многие украинцы используют для хранения остатков пищи пластиковые контейнеры, стеклянные банки или металлические ланч-боксы. Однако эти материалы обладают разными свойствами, которые влияют не только на срок годности продуктов, но и на их вкус, запах и удобство использования.

Все зависит от того, что именно вы планируете хранить и в каких условиях будете использовать посуду, пишет издание Los Andes.

Стеклянные контейнеры

Стекло считается одним из лучших материалов для хранения готовых блюд. Оно не впитывает запахи, не окрашивается от продуктов и не влияет на их вкус. Именно поэтому в такой посуде рекомендуют держать блюда с томатными соусами, специями, рыбой, чесноком или луком.

Еще одно его преимущество – прозрачность, благодаря которой легко увидеть содержимое, не открывая крышку. В то же время у стекла есть и недостатки: оно тяжелое и может разбиться при падении или лопнуть от резких перепадов температур.

Пластиковые контейнеры

Пластик остается самым распространенным вариантом из-за легкого веса, доступной цены и удобства для транспортировки пищи. Однако со временем такие контейнеры покрываются царапинами, где скапливаются жир и остатки пищи.

Кроме того, старый пластик способен впитывать запахи и пигменты, особенно после горячих или сильно приправленных блюд. Если контейнер деформировался, появились глубокие царапины или неприятный запах, его лучше заменить.

Это удобно, но есть нюансы

Нержавеющая сталь

Контейнеры из нержавеющей стали отличаются прочностью и долговечностью. Они не впитывают запахи, устойчивы к ударам и легко очищаются. Такие емкости отлично подходят для сухих продуктов, фруктов либо прохладных блюд.

В то же время использовать их в микроволновке нельзя. Также из-за непрозрачных стенок приходится открывать контейнер, чтобы увидеть его содержимое.

Какой вариант выбрать

Специалисты советуют не ограничиваться одним типом контейнеров. Для супов, тушеных блюд, мяса, бобовых или нарезанных фруктов лучше всего подойдет стекло с герметичной крышкой.

Пластиковые контейнеры следует использовать для перекусов, салатов или транспортировки пищи. А нержавеющая сталь станет хорошим выбором для ищущих максимально долговечную посуду.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить остатки соуса с помощью простого лайфхака.