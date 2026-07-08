Может напугать и вызвать аллергию: редкое черное насекомое заметили в Украине (фото)

Ксилокопа помогает опылять десятки видов растений и нуждается в защите

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В Украине заметили редкую пчелу-плотника, занесенную в Красную книгу. Насекомое является одним из самых больших в Европе, не отличается агрессивностью, но играет важную роль в опылении растений и нуждается в охране. Рассказываем, как узнать, почему она исчезает и что делать во время случайной встречи.

Пользователь alionatochka нашла травмированное насекомое на дороге. После того как ее забрали в безопасное место и дали отдохнуть в тени, пчела самостоятельно улетела. Заметим, эта пчела — одна из самых больших в Европе и Украине.

Ксилокопа или пчела-плотник/ Фото: alionatochka, коллаж "Телеграф"

Как выглядит пчела-плотник

Пчелу-плотника легко спутать с большой мухой или шмелем. Она имеет массивное черное тело, а на солнце ее голова и грудь могут переливаться сине-металлическим оттенком. Крылья часто имеют характерный фиолетово-синий блеск.

В Украине живут три вида ксилокоп, и все они находятся под охраной. Несмотря на впечатляющие размеры, эти насекомые не агрессивны и не нападают без причины.

Почему ее называют плотником

Свое название пчела получила из-за необычного способа обустройства жилья. Она выгрызает челюстями ходы в сухой древесине – в старых деревьях, пеньках, деревянных постройках, столбах или даже в трещинах каменных конструкций.

Вход в ее "дом" обычно имеет почти идеально круглую форму, будто его сделали специальным инструментом. В отличие от медоносных пчел, ксилокопы не живут большими колониями. Обычно они селятся небольшими группами, где на нескольких самок приходится один самец.

Пчела-плотник редкая, однако очень полезная

Пчела-плотник играет немаловажную роль в природе. Она опыляет десятки видов растений: около 60 видов из 22 семейств. Главная причина сокращения численности этих насекомых – исчезновение мест для гнездования. В природе все меньше сухих деревьев, старых лесных полос и деревянных сооружений, которые нужны ксилокопам для размножения.

Пчела-плотник в цветах/ Фото: babyuk_nails, коллаж "Телеграф"

Дополнительной угрозой является использование ядохимикатов в садах, полях и лесах, а также изменения климата. Пчелы-плотники особенно уязвимы к температурным колебаниям. Они активны при теплой погоде, а при понижении температуры многие растения прекращают выделять нектар. В результате насекомое может потратить энергию на поиски пищи, но не найти ее.

Что делать, если встретили пчелу-плотника

Если такая пчела оказалась на земле и кажется неподвижной, не следует ее уничтожать или бояться. Часто насекомому достаточно покоя и безопасного места, чтобы восстановиться.

Встреча с ксилокопой в Украине не ежедневное явление. Не все знают, что она, как и обычные пчелы, может больно ужалить. Яд такой пчелы вызывает сильный отек и может подавлять нервную систему. Укус в горло может привести к худшим последствиям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове в гидропарке поселились бобры. Они уничтожают деревья так, что насаждения защищают железными сетками.