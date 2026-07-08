Може нажахати та викликати алергію: рідкісну чорну комаху помітили в Україні (фото)

Ксилокопа допомагає запилювати десятки видів рослин і потребує захисту

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні помітили рідкісну бджолу-тесляра, занесену до Червоної книги. Комаха є однією з найбільших у Європі, не відзначається агресивністю, але відіграє важливу роль у запиленні рослин і потребує охорони. Розповідаємо, як її впізнати, чому вона зникає та що робити під час випадкової зустрічі.

Користувачка alionatochka знайшла травмовану комаху на дорозі. Після того як її забрали у безпечне місце й дали відпочити в затінку, бджола самостійно полетіла. Зауважимо, ця бджола — одна з найбільших у Європі та Україні.

Ксилокопа або ж бджола-тесляр/ Фото: alionatochka, колаж "Телеграф"

Як виглядає бджола-тесляр

Бджолу-тесляра легко сплутати з великою мухою або джмелем. Вона має масивне чорне тіло, а на сонці її голова й груди можуть переливатися синьо-металічним відтінком. Крила часто мають характерний фіолетово-синій блиск.

В Україні мешкають три види ксилокоп, і всі вони перебувають під охороною. Попри вражаючі розміри, ці комахи не є агресивними й не нападають без причини.

Чому її називають теслярем

Свою назву бджола отримала через незвичайний спосіб облаштування житла. Вона вигризає щелепами ходи у сухій деревині — у старих деревах, пеньках, дерев’яних спорудах, стовпах або навіть у тріщинах кам’яних конструкцій.

Вхід до її "будинку" зазвичай має майже ідеально круглу форму, ніби його зробили спеціальним інструментом. На відміну від медоносних бджіл, ксилокопи не живуть великими колоніями. Зазвичай вони селяться невеликими групами, де на кількох самок припадає один самець.

Бджола-тесляр рідкісна, проте дуже корисна

Бджола-тесляр відіграє важливу роль у природі. Вона запилює десятки видів рослин: близько 60 видів із 22 родин. Головна причина скорочення чисельності цих комах — зникнення місць для гніздування. У природі все менше сухих дерев, старих лісосмуг і дерев’яних споруд, які потрібні ксилокопам для розмноження.

Бджола-тесляр у квітах/ Фото: babyuk_nails, колаж "Телеграф"

Додатковою загрозою є використання отрутохімікатів у садах, полях і лісах, а також зміни клімату. Бджоли-теслярі особливо вразливі до температурних коливань. Вони активні за теплої погоди, а при зниженні температури багато рослин припиняють виділяти нектар. У результаті комаха може витратити енергію на пошуки їжі, але не знайти її.

Що робити, якщо зустріли бджолу-тесляра

Якщо така бджола опинилася на землі й здається нерухомою, не варто її знищувати або боятися. Часто комасі достатньо спокою та безпечного місця, щоб відновитися.

Зустріч із ксилокопою в Україні — не щоденне явище. Тож не всі знають, що вона, як і звичайні бджоли, може боляче вжалити. Отрута такої бджоли викликає сильний набряк та може пригнічувати нервову систему. Укус в горло може призвести до найгірших наслідків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харкові в гідропарку оселились бобри. Вони нищать дерева так, що насадження захищають залізними сітками.